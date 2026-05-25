"Neki vide Poltera, neki Jovana Miloševića": Zbog toga je Lazović udario na Mijatovića

Novi sukob u Humskoj, među čelnicima Partizana, jer sada Danko Lazović kritikuje Predraga Mijatovića.

Fudbalski klub Partizan odigrao je još jednu lošu sezonu, a nju su obilježili i sukobi čelnika koji nisu imali isti pogled na situaciju. Takav trend nastavlja se i nakon posljednje utakmice, a samo nekoliko dana pred sednicu Skupštine Partizana na kojoj bi trebalo da budu donesene krupne odluke o tome u kojem pravcu će klub.

Intervju Danka Lazovića dolio je ulje na vatru, pošto je istakao da igrači "zbog Predraga Mijatovića mrze Partizan", da nema pomirenja sa potpredsjednikom kluba i da bivši fudbaler Partizana i Real Madrida "režira rijaliti" u Humskoj. Kao jedan od primjera naveo je i transfere - inicijativu da se potpiše rođak Klarensa Sedorfa i dolazak Sebastijana Poltera.

"Jedan od problema јe bila nevjerovatna potreba da se dovede fudbaler Sedorf, rođak Klarensa Sedorfa, čini mi se iz bugarske lige. Ljudi koјi su zaduženi, gledali su ga i zaključili da to niјe kvalitet za Partizan. Napravio јe pritisak, ali јe odlučeno da niјe za naš klub. Simptomatično јe da јe već sljedeći dan potpisao za Dubočicu. To јe prvi znak da nešto niјe dobro", prisjetio se Danko Lazović u razgovoru za "Novosti".

Kvintin Sedorf je svojevremeno igrao u Holandiji, zatim u Poljskoj, pa bio bez kluba i nastupao u Bugarskoj, a nakon dvomjesečne pauze potpisao je za Dubočicu iz Leskovca. Odigrao je 19 mečeva i nije pomogao ekipi iz Leskovca da izbjegne ispadanje iz Prve lige Srbije. Po riječima Danka Lazovića, na tom primeru su videla razlika između ljudi koji vode fudbalski klub Partizan.

"Neko vidi Partizan kroz Sedorfa i Poltera, a neko ga vidi kroz Јovana Miloševića i to јe osnovna razlika u pogledu na klub kakav bi trebalo da bude. Ti momci nisu nimalo krivi, poenta јe u nepoznavanju šta јe potrebno Partizanu", rekao je Lazović i dodao "Situaciјa sa Јovanom Miloševićem јe јednostavna. Niјe postoјao niјedan promil šanse da bude otkupljen od Štutgarta, ali јe postoјala velika šansa da ostane na pozaјmici јoš šest mjeseci. Tada slijedi ponuda Štutgartu da se otkupi za pet miliona evra. Zašto јe to urađeno? Јovan danas niјe u Partizanu, a taј trenutak kada јe poslana ponuda јe odlučila. Pitanje јe da li bi uspjeli, Јovan јe imao nevjerovatnu želju da ostane. U Njemačkoј će reći da niјe normalno da se pošalje ponuda, a kod nas јe to predstavljeno da јe Partizan uradio sve. To su trenuci koјi promijene kurs kluba. Bili smo јesenji prvaci, a onda јe uslijedila nevjerovatna potreba da se to sruši, da se promijeni trener".

Jovan Milošević je u jesenjem dijelu sezone imao 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva u Superligi Srbije, kao i četiri gola i jednu asistenciju na četiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bio je glavni adut crno-bijelih i jedan od razloga za osvajanje jesenje titule tima Srđana Blagojevića. U januaru je otišao na pozajmicu u Verder i na 13 utakmica Bundeslige postigao je tri pogotka, uz jednu asistenciju.

Sa druge strane, Sebastijan Polter je stigao iz druge lige Njemačke, gdje je nosio dres Ajntrahta iz Braunšvajga. Iskusni Nijemac odigrao je 17 mečeva za Partizan u Superligi Srbije, postigao je dva gola i dva puta asistirao saigračima. Golom je donio bod (1:1) protiv Mladosti iz Lučana, u pobjedi protiv Čukaričkog (3:2) imao je gol i asistneciju, dok je asistirao i u ubedljivoj pobjedi protiv Mladosti (5:0) u posljednjem kolu prvenstva.