Ćavi Paskval dolazi u ABA ligu: Postaće najplaćeniji trener u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Ćavi Paskval će potpisati ugovor sa Dubaijem i postaće najplaćeniji evropski trener nakon toga.

Ćavi Paskval će potpisati ugovor sa Dubaijem Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Ćavi Paskval neće nastaviti posao u Barseloni pošto je Dubai uspio da ga ubijedi da preuzme ekipu. Iskusni španski stručnjak imao je 12 miliona razloga da svoj grad zamijeni za Bliski istok. Prema navodima "Mundo deportiva" Paskval u Dubaiju ne samo da će dobiti sjajna pojačanja, već će i postati najplaćeniji trener Evrolige sa ugovorom na tri sezone vrijednim 12.000.000 evra.

To znači da ćemo i u ABA ligi gledati Ćavija Paskvala koji je u prethodnim sezonama često bio povezivan sa dolaskom u Crvenu zvezdu. Ipak ostao je u Rusiji i vodio je Zenit sve do ove sezone u kojoj je stigao u Barselonu da zamijeni Đoana Penjaroju. 

Iskusni španski stručnjak ima 54 godine i počeo je sa trenerskom karijerom u manjim klubovima prije dolaska u sistem Barselone 2004. godine. Vodio je B tim Barse i bio je asistent, a onda je 2008. preuzeo prvi tim i sa njim je osvojio Evroligu 2010. godine. Zatim je vodio Panatinaikos i Zenit prije povratka u Barselonu.

Ove sezone Dubai je mijenjao na mjestu trenera pošto je Juricu Golemca koji je vodio tim zamijenio Aleksandar Sekulić koji je privremeno rješenje do kraja sezone. 

