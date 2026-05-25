"Ne ulazim u to šta je između Troickog i njega": Đoković se oglasio nakon burne reakcije Kecmanovića

Viktor Troicki prekinuo saradnju sa Miomirom Kecmanovićem da bi radio sa Novakom Đokovićem, a obojica tenisera se oglasili o tome.

Novak Đoković je ostvario pobjedu u prvom kolu Rolan Garosa i krenuo po svoj 25. grend slem trofej, a četvrtu titulu na šljaci u Parizu. Bio je ovo veoma izazovan meč za iskusnog Đokovića, koji na drugom grend slemu sezone ima i novog trenera - nekadašnjeg rivala i saigrača, dugogodišnjeg prijatelja Viktora Troickog.

Prije nego što je Đoković izašao na teren, srpski teniser Miomir Kecmanović otkrio je medijima da mu je najbolji igrač svih vremena "ukrao" trenera, odnosno da je Viktor Troicki prekinuo saradnju sa njim da bi se priključio Đokovićevom timu. Zbog toga se Novak oglasio i predstavio svoj dio priče.

"Imali smo komunikaciju, nisam ga vidio uživo... Čestitao bih mu i pobjedu, i na turniru i prije. Kontaktirao ga jesam, pričali smo i ja sam mu rekao iz moje perspektive šta je... Šta je bilo i kako jeste. Sad, na koji način je on to prihvatio i šta je između njega i Viktora, ja u to ne ulazim. Tako da, to je sve što mogu da kažem", rekao je Novak Đoković nakon svog meča prvog kola u Parizu.

Najbolji teniser svih vremena još jednom je prokomentarisao odluku da izabere Viktora Troickog za svog trenera pred Rolan Garos, što je prethodnih dana bilo veliko iznenađenje za mnoge ljubitelje tenisa. Novak Đokovića smatra da je to bila vrlo racionalna odluka.

"Vrlo jednostavno. On je neko ko me poznaje i prijateljski, znači od osme-devete godine se znamo. Poznajemo se sa terena, znači igrao sam protiv njega, igrao sam sa njim dubl, igrali smo Dejvis kup, osvajali smo. I zlatnu medalju ovdje kao selektor i trener je bio, i osvajali smo i Dejvis kup zajedno... Toliki niz godina, putovali zajedno. Tako da je on definitivno jedan od od bližih ljudi koje imam u životu i jednostavno nisam želio da dovodim neke nepoznate ljude sada. Nemam strpljenja za to. Htio sam da dovedem nekoga ko me dobro poznaje i ko može da sigurno svojim iskustvom doprinese. Tako da je to najveći razlog", ispričao je Đoković.

Novak Đoković u prethodnom periodu nije imao trenera, a ostaje da se vidi da li bi rad sa Viktorom Troickim mogao da mu donese smirenost i kontinuitet. Najboljem srpskom sportisti prethodnih godina nije bilo lako da uklopi svoje i zamisli svojih trenera, zbog čega saradnje i nisu trajale dugo.

Šta je Kecmanović rekao o Troickom?

Nakon što je u prvom kolu Rolan Garosa savladao mađarskog tenisera Marožana u tri seta i za samo dva i po sata igre, Miomir Kecmanović je prokomentarisao situaciju u kojoj se nalazi. Do prije nekoliko dana sarađivao je sa Viktorom Troickim, koji ga je ostavio na cjedilu pred drugi grend slem sezone.

"Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala, pošto sam ja u nedjelju osvojio Čelendžer, u ponedjeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u srijedu smo trebali da putujemo ovdje, i u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On vjeruje u mene i to je meni bitno", rekao je Miomir Kecmanović.

Pošto ga čekaju veliki izazovi u narednom periodu, Kecmanović će morati da potraži novog trenera. Ovog puta ne želi da napravi grešku.

"Pa moraću, iz razloga što za Ameriku će mi neko trebati jer njemu se žena porađa tad i onda neće neće moći. Ali ne žurim i neće... Ne vjerujem da će da bude sad neko ime jer imao sam prethodno i Davida i Viktora i... Nije sada da mi je nešto preterano pomoglo, tako da više će da mi možda dođe ova energija što imamo, ovo ovo zajedništvo i da bude neko ko će da se uklopi u to. Sad ko će da bude, nemam pojma, vidjećemo", ispričao je Kecmanović.ž