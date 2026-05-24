Otvara se žrijeb Miomiru Kecmanoviću: Poslije dominacije u prvom kolu Portugalac mu sklonio nosioca sa puta

Miomir Kecmanović će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv Portualca Nuna Boržesa.

Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Fantastično je Miomir Kecmanović odigrao prvo kolo Rolan Garosa i razbio Mađara Fabijana Marošana u tri seta 7:6, 6:3, 6:4, a sada mu je sa daljeg puta sklonjen i 25. nosilac turnira Tomas Martin Ečeveri.

Sjajni Argentinac kome je šljaka kao i većini njegovih sunarodnika specijalnost sada je poražen u prvom kolu od strane 50. tenisera svijeta Nuna Boržesa 6:3, 6:4, 6:2. Tokom cijelog meča Portugalac je bio bolji rival, uspio je da osvoji po dva brejka u svakom setu i rutinski je prošao dalje.

Dok je Ečeveri 25. na svijetu od skora i prije dvije godine je uspio da dođe do četvrtfinala Rolan Garosa 29-godišnji Nuno Boržes je najbolji ranking imao 2024. kada je bio 30. na planetu. Nikada nije dogurao dalje od trećeg kola Rolan Garosa, a u karijeri ima jednu titulu - u Švedskoj 2024. godine kada je savladao Rafaela Nadala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!