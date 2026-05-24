Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Šokiran sam i jako razočaran": Troicki prešao kod Đokovića, oglasio se Kecmanović

Dragan Šutvić
Srpski teniser Miomir Kecmanović ostao bez trenera pred Rolan Garos jer je Viktor Troicki prešao u tim Novaka Đokovića.

Miomir Kecmanović o rastanku sa Viktorom Troickim Izvor: MN PRESS

Miomir Kecmanović pobijedio je u prvom kolu Rolan Garosa mađarskog igrača Fabijana Marožana, nakon dva i po sata igre po veoma teškom vremenu u Parizu. Kecmanović je tako potvrdio dobru formu koja ga krasi u posljednje vrijeme, a nakon pobjede je prokomentarisao i detalj o kojem posljednjih dana priča cijeli svijet.

Novak Đoković je objavio da će mu Viktor Troicki biti trener u narednom periodu i da saradnja počinje već od grend slem turnira u Parizu. Ta vijest neprijatno je iznenadila Miomira Kecmanovića, koji je u prethodnom periodu sarađivao sa Troickim. Baš pred put u Pariz dobio je vest da više neće sarađivati...

"Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala, pošto sam ja u nedjelju osvojio Čelendžer, u ponedjeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u sredu smo trebali da putujemo ovdje, i u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom tako da...Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On veruje u mene i to je meni bitno", rekao je Miomir Kecmanović.

Srpski teniser će u narednom periodu morati da angažuje trenera koji će sa njim putovati na američku turneju. Sada je Kecmanović oprezniji, ne želi prebrzo da donese odluku i ponovo napravi grešku pri izboru trenera.

"Pa moraću, iz razloga što za Ameriku će mi neko trebati jer njemu se žena porađa tad i onda neće neće moći. Ali ne žurim i neće... Ne vjerujem da će da bude sad neko ime jer imao sam prethodno i Davida i Viktora i... Nije sada da mi je nešto pretjerano pomoglo, tako da više će da mi možda dođe ova energija što imamo, ovo ovo zajedništvo i da bude neko ko će da se uklopi u to.Sad ko će da bude, nemam pojma, vidjećemo", ispričao je Kecmanović.

Kecmanović će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv Ečeverija iz Argentine ii Boržeša iz Portugala. Ukoliko bi napravio senzaciju u Parizu, Miomir Kecmanović bi u četvrtfinalu mogao da igra baš protiv Novaka Đokovića kojeg sada trenira Viktor Troicki.

