Dva Srbina na putu Novaka Đokovića: Jako loš žrijeb na Rolan Garosu

Autor Dragan Šutvić
Žrijeb na Rolan Garosu je sva tri srpska tenisera stavio u isti dio što znači da ćemo vrlo moguće gledati međusobno duele Novaka Đokovića sa Hamadom Međedovićem ili Miomirom Kecmanovićem.

Žrijeb za Rolan Garos Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vidjeli smo sa kim će se sastati Novak Đoković na Rolan Garosu, ali on nije jedini srpski teniser u glavnom žrijebu. Za razliku od ženske konkurencije u kojoj nema predstavnice kod muškaraca su tu Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.

Sva tri srpska predstavnika nalaze se u istom dijelu žrijeba, tj. sva tri idu ka jednom četvrfinalnom mjestu s tim što je potencijalni par četvrtfinala Đoković-Međedović, a onda potencijalnog pobjednika može tu da sačeka Miomir Kecmanović.

Kada je u pitanju Miomir Kecmanović on će u prvom kolu igrati sa Mađarom Fabijanom Marošanom, a u drugom potencijalno sa Nunom Boržesom ili Tomasom Martinom Ečeverijem. Potencijalni rivali u trećem kolu su Andrej Rubljov ili Kamilo Ugo Karabeli, a u četvrtom Aleks De Minor, Aleksander Bloks, Marijano Navone, Dženson Bruksbi.

Hamad Međedović je u istom dijelu žreba, samo u donjem dijelu pa će on prvo kolo igrati sa Janikom Hanfmanom, drugo sa Kasperom Rudom, a u trećem će se sastati najvjerovatnije sa Lorencim Sonegom ili Tomijem Polom. U četvrtom, ako dođe do njega potrencijalni rival je Novak Đoković.

