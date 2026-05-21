Dva Srbina na putu Novaka Đokovića: Jako loš žrijeb na Rolan Garosu

Žrijeb na Rolan Garosu je sva tri srpska tenisera stavio u isti dio što znači da ćemo vrlo moguće gledati međusobno duele Novaka Đokovića sa Hamadom Međedovićem ili Miomirom Kecmanovićem.
Vidjeli smo sa kim će se sastati Novak Đoković na Rolan Garosu, ali on nije jedini srpski teniser u glavnom žrijebu. Za razliku od ženske konkurencije u kojoj nema predstavnice kod muškaraca su tu Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
Sva tri srpska predstavnika nalaze se u istom dijelu žrijeba, tj. sva tri idu ka jednom četvrfinalnom mjestu s tim što je potencijalni par četvrtfinala Đoković-Međedović, a onda potencijalnog pobjednika može tu da sačeka Miomir Kecmanović.
Kada je u pitanju Miomir Kecmanović on će u prvom kolu igrati sa Mađarom Fabijanom Marošanom, a u drugom potencijalno sa Nunom Boržesom ili Tomasom Martinom Ečeverijem. Potencijalni rivali u trećem kolu su Andrej Rubljov ili Kamilo Ugo Karabeli, a u četvrtom Aleks De Minor, Aleksander Bloks, Marijano Navone, Dženson Bruksbi.
Hamad Međedović je u istom dijelu žreba, samo u donjem dijelu pa će on prvo kolo igrati sa Janikom Hanfmanom, drugo sa Kasperom Rudom, a u trećem će se sastati najvjerovatnije sa Lorencim Sonegom ili Tomijem Polom. U četvrtom, ako dođe do njega potrencijalni rival je Novak Đoković.
