logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj velike karijere: Srbiji donijela posljednju medalju, Podgorici 2 pehara Lige šampiona

Kraj velike karijere: Srbiji donijela posljednju medalju, Podgorici 2 pehara Lige šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Gotova je velika karijera Dragane Cvijić.

Dragana Cvijić završila karijeru Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Gotova je jedna velika, ogromna karijera. Dragana Cvijić se oprostila od rukometa i poslije karijere prožete trofejima i uspjesima sa 36 godina će staviti tačku na aktivno igranje. Ipak, vrlo vjerovatno ovo nije zbogom rukometu jer se već isprobala u ulozi trenera.

Dragana je karijeru počela u Crvenoj zvezdi odakle je 2009. otišla u Ljubljanu i igrala je za Krim dvije godine. Potom je počela najtrofejnija epoha karijere u Budućnosti iz Podgorice, a nakon sezone u Vardaru potpisala je za ĆSM Bukurešt u Rumuniji. Kratko se vratila u Krim, igrala godinu dana u CSKA iz Moskve i završila je karijeru u Ferencvarošu koji je dovela i do finala Lige šampiona.

U karijeri ima mnoštvo domaćih titulas kao i dvije osvojene Lige šampiona sa timom Budućnosti 2012. i 2015. godine. Sa reprezentacijom Srbije upisala je dvije medalje i to iste godine. Te 2013. je prvo u Mersinu uzela zlato na Mediteranskim igrama, a onda je na Mundijalu 2013. osvojila srebro.

Nakon pauze u reprezentativnoj karijeri vratila se Dragana Cvijić, pomogla Srbiji da se kvalifikuje za prethodno Svjetsko prvenstvo, a onda je bila ključni igrač tima na Mundijalu. Sada će Srbija ponovo morati da uči da živi bez svoje sile na crti.

Oproštaj Dragane Cvijić

"Dragi rukomete, došao je trenutak da zatvorim jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Nakon svih godina provedenih na terenu, donosim odluku da završim svoju rukometnu karijeru. Teško je pronaći prave riječi za sve što mi je rukomet dao — prijateljstva za cijeli život, neprocjenjiva iskustva, pobjede koje se pamte, ali i poraze iz kojih sam rasla. Svaki trening, svaka utakmica, svaki dres koji sam nosila ostavili su trag u mom srcu.

Želim od srca da se zahvalim svim klubovima čiji sam dio bila, svim trenerima koji su vjerovali u mene, učili me i gurali da budem bolja, kao i svim saigračicama sa kojima sam dijelila teren, pobjede, suze, smeh i nezaboravne trenutke. Hvala vam što ste bili dio mog puta i moje druge porodice.

Veliko hvala i navijačima, prijateljima i porodici koji su bili uz mene kroz svaki uspjeh i svaki težak trenutak. Vaša podrška mi je značila više nego što riječi mogu da opišu. Rukomet nije bio samo sport — bio je moj život, moja strast i dio mene koji će zauvijek ostati u mom srcu. Iako se opraštam od terena, uspomene, emocije i ljubav prema ovom sportu ostaju zauvijek.

Hvala na svemu. Vidimo se u nekoj novoj ulozi", napisala je Dragana Cvijić.

Pogledajte

02:11
Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije
Izvor: Rukometni savez Srbije
Izvor: Rukometni savez Srbije

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dragana Cvijić Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC