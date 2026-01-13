Dragana dala 500 golova u Ligi šampiona: Ušla u istoriju, a nema namjeru da stane

Dragana Cvijić je postala druga Srpkinja poslije Andree Lekić sa 500 golova u Ligi šampiona.

Izvor: EPA/Tamas Purger

Velika Dragana Cvijić je u pobjedi svog Ferencvaroša nad Ikastom u Ligi šampiona postigla jedan gol, a taj pogodak joj je 500. u karijeri u najboljem rukometnom takmičenju. Ona je tek druga Srpkinja u "klubu 500" Lige šampiona poslije Andree Lekić koja je treća na listi sa 1.073 gola. Sada iskusna pivotmenka juri Ana Vjakirevu sa 566 golova kako bi ušla među prvihb 15 na vječnoj listi.

Dragana ima 35 godina, nedavno se vratila u reprezentaciju, a u Ligi šampiona je od 2009, godine kada je iz Crvene zvezde otišla u Krim.

Zatm je godinama igrala za Budućnost gdje je osvojila dve titule prvaka Evrope, a potom je nastupama za Vardar, ĆSM Bukurešt, ponovo Krim, CSKA i u Ferencvarošu je od 2022. Igrala je sa Mađaricama i F4 Lige šampona jedne sezone.