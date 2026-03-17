Teniske legende zabrinute zbog Novaka Đokovića: "Da li će uopšte igrati Rolan Garos?"

Odustajanje Novaka Đokovića od Majamija moglo bi da utiče i na njegovu sezonu na šljaci.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zbog povrede neće moći da nastupi na prestižnom turniru u Majamiju, a teniske legende su zbog toga i više nego zabrinute. Čuvena Martina Navratilova i daleko manje uspješni Tim Henman analizirali su situaciju u kojoj se Novak Đoković nalazi pred početak sezone na šljaci i doveli u pitanje učešće na Rolan Garosu ove sezone.

Znamo da je u bliskoj prošlosti Novak pažljivo birao turnire na kojima želi da igra, kako bi maksimalno spreman dočekao četiri najveća takmičenja u svijetu tenisa, a ostaje nam da vidimo da li je to i sada slučaj. U Majamiju sigurno neće igrati, a plan za evropsku turneju ćemo saznati kasnije - pa će tada biti jasno i da li igra Rolan Garos!

"Vremenski uslovi prave haos na turniru. Zaista je loše i što Novak, prošlogodišnji finalista i najveći, ne može da igra", rekla je Martina Navratilova i dodala: "Nismo vidjeli da se ovdje nešto dešava sa njegovim ramenom, ali su loptice i sve ostalo teže u Majamiju, pa ko zna? Nadamo se da će sve biti u redu i da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti".

Nekadašnji britanski teniser Tim Henman doveo je u pitanje kompletnu sezonu na šljaci. Narednih nedjelja tenis će se igrati u Evropi i svi će se pripremati za Rolan Garos, a Henman nije siguran da će Đoković učestvovati na drugom grend slemu u 2026. godini.

"Ne mislim da je to neko veliko iznenađenje. Veoma je selektivan u pogledu toga gdje igra. Biće zanimljivo vidjeti koliko će igrati na šljaci. To je fizički najzahtjevnija podloga. Hoće li igrati nešto prije Rolan Garosa? Da li će uopšte igrati Rolan Garos? Hoće li se fokusirati samo na travu? Ko zna", ispričao je Henman, a Navratilova dodala: "Mislim da mu je potrebno više mečeva prije Grend slem turnira, ali on zna bolje od mene".

Podsjećamo, Novak Đoković je 2025. godine igrao finale turnira u Majamiju, a zatim je tokom sezone na šljaci učestvovao na četiri turnira i osvojio jednu titulu. Počelo je nastupom u Monte Karlu gdje je već u drugom kolu ispao od Alehandra Tabilja, nastavilo se porazom u drugom kolu Madrida od Matea Arnaldija, a onda je došao trofej u Ženevi, koji mu je bio 100. u karijeri.

Na grend slemu u Parizu Novak Đoković je stigao do polufinala u kojem ga je pobijedio Janik Siner. Prije toga je najbolji teniser svih vremena zabilježio neke veoma važne trijumfe koji su pokazali da je izuzetno konkurentan i na šljaci, iako bi zbog godina ona trebalo da mu bude najteža podloga za igranje.

