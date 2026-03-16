Pada Đokovićev vječni rekord: Janik Siner na korak od velikog dostignuća

Janik Siner dominantno je osvojio Masters u Indijan Velsu, a već u Majamiju ima šansu da svrgne Novaka Đokovića.

Italijanski teniser Janik Siner počeo je mnogo bolje da igra na Masters turnirima, a 25. titulu u karijeri osvojio je u Indijan Velsu, nakon što je pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 7:6 (6), 7:6 (4). Do novog trofeja se "prošetao" bez izgubljenog seta i došao na prag obaranja rekorda najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Italijan je trenutno drugi teniser u istoriji koji je uspio da veže više od 20 setova na Mastersima (22). Njegov najveći rival Karlos Alkaraz je 2023. godine pobijedio 21 set zaredom, dok je Đoković i dalje neprikosnoven. Srpski as je pre 10 godina (2016), vezao 24 seta.

Šansu da ga prestigne Siner će imati već u Majamiju, gdje nećemo gledati Novaka koji je odlučio da propusti drugi prestižni turnir iz serije 1000 u Americi.

Đoković pada na 4. mjesto

Srpski as ima problem sa povredom i ponovo će uzeti malo dužu pauzu od tenisa. On će tako izgubiti 650 bodova i to znači da će ga Saša Zverev zamijeniti na 3. mjestu na ATP listi od narednog ponedjeljka. Šansu da mu se približe imaće Lorenco Museti, Aleks De Minor i Tejlor Fric.

Kao glavni razlog za povlačenje navedena je povreda ramena desne ruke, a očekuje se da naredni turnir koji će Novak igrati bude Masters u Monte Karlu.