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Šampion Evrope krenuo po Isaka Bongu: Nijemac traži ogroman novac da ode iz Partizana

Šampion Evrope krenuo po Isaka Bongu: Nijemac traži ogroman novac da ode iz Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Olimpijakos je zainteresovan za jednog od najboljih košarkaša Partizana.

Olimpijakos pregovara sa Isakom Bongom Izvor: MN PRESS

Njemački košarkaš Isak Bonga ima još godinu dana ugovora sa Partizanom i NBA klauzulu u ugovoru, ali postoji velika šansa da ga i naredne godine gledamo u Evroligi, i to u crveno-bijelom dresu. Kako piše grčka "Gazeta", MVP finala Evropskog prvenstva je prioritet Olimpijakosa u ljetnom prelaznom roku.

Kako se navodi, pregovori su već u toku i Bonga je predočio čelnicima kluba svoje zahtjeve. Međutim, ako žele da angažuju jednog od najpouzdanijih igrača crno-bijelih u posljednje dvije sezone, moraće da plate izlaznu klauzulu od 700.000 evra, dok za NBA timove ona iznosi 850.000 evra.

Šampion Evrope je spreman da izdvoji ovu sumu, ali mali problem za sata predstavlja plata koju je Bonga tražio. U pitanju je suma od dva miliona evra po sezoni i oko toga će se voditi intenzivni razgovori ovih dana.

Bonga je ove sezone prosječno u Evroligi bilježio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju, dok je u ABA ligi mao manju minutažu i prosječno je bilježio 7,4 poena, 4,6 skoka i 1,6 asistencija.

Podsjetimo, navodno se i Barselona raspitivala za usluge Nijemca, ali te priče su trenutno utihnule i Olimpijakos je iskočio u prvi plan.

Tagovi

KK Olimpijakos KK Partizan Isak Bonga košarka

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