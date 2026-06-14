Olimpijakos je zainteresovan za jednog od najboljih košarkaša Partizana.

Izvor: MN PRESS

Njemački košarkaš Isak Bonga ima još godinu dana ugovora sa Partizanom i NBA klauzulu u ugovoru, ali postoji velika šansa da ga i naredne godine gledamo u Evroligi, i to u crveno-bijelom dresu. Kako piše grčka "Gazeta", MVP finala Evropskog prvenstva je prioritet Olimpijakosa u ljetnom prelaznom roku.

Kako se navodi, pregovori su već u toku i Bonga je predočio čelnicima kluba svoje zahtjeve. Međutim, ako žele da angažuju jednog od najpouzdanijih igrača crno-bijelih u posljednje dvije sezone, moraće da plate izlaznu klauzulu od 700.000 evra, dok za NBA timove ona iznosi 850.000 evra.

Vidi opis Šampion Evrope krenuo po Isaka Bongu: Nijemac traži ogroman novac da ode iz Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šampion Evrope je spreman da izdvoji ovu sumu, ali mali problem za sata predstavlja plata koju je Bonga tražio. U pitanju je suma od dva miliona evra po sezoni i oko toga će se voditi intenzivni razgovori ovih dana.

Bonga je ove sezone prosječno u Evroligi bilježio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju, dok je u ABA ligi mao manju minutažu i prosječno je bilježio 7,4 poena, 4,6 skoka i 1,6 asistencija.

Podsjetimo, navodno se i Barselona raspitivala za usluge Nijemca, ali te priče su trenutno utihnule i Olimpijakos je iskočio u prvi plan.