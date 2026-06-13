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14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srećom, policija je spriječila nasilje na poznatom ljetovalištu u Hrvatskoj.

Torcida na Hrvaru napala radnike iz Srbije Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Spriječen je napad na dvojicu srpskih državljana na Hvaru, pošto je policija pohapsila 14 hrvatskih državljana koji su istovremeno članovi navijačke grupe "Torcida". Zašto su Srbi, koji su sezonsku radnici na ovoj popularnoj destinaciji, bili meta?

Razlog je čista mržnja prema pripadnicima srpske nacionalnost. Kao je nezvanično prenijela "Slobodna Dalmacija", jedan od muškaraca je na ruci ima tetovažu na kojoj piše "Srbija", dok je drugi bio viđen kako nosi majicu na kojoj je pisalo "Treća smena" (pop-rok grupa iz Kruševca). 

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani, starosti od 18 do 33 godine počinilo kazneno djelo "dogovora za počinjenje kaznenog djela povezanog sa nasilničkim ponašanjem i zločinom iz mržnje", pa će protiv njih biti pokrenut postupak.

Prema zakonu u Hrvatskoj, licu koje se tereti za pomenuto djelo može biti izrečena kazna do ti godine zatvora.

Kako je policija pohapsila huligane?

Policija na Hvaru je primijetila kombi vozilo u kome se nalazilo 14 državljana Hrvatske, a pretresom je usnovljeno da su naoružani "do zuba". Oduzeto im je hladno oružje, palice, letve, kao i fantomke koje je trebalo da ih zaštite od identifikacije tokom počinjenja krivičnog djela. Ipak, plan im je osujećen prije izvršenja.

Kako se navodi, huligani su se iznajmljenim gliserima prevezli do Hvara, tamo ih je sačeka kombi u kojem je trebalo da se prebace do lokacije gdje rade srpski državljani.

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Torcida navijači

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