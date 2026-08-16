"Samo je izgorio i više se nikad nije pojavio": Dobrić otkrio detalje sukoba Pešića i Teodosića

Kako je puklo između Teodosića i Pešića: "Samo je pregorio, a onda nam svima poslao poruku"

Izvor: MN Press/YouTube/6.75range

Kapiten Zvezde i dugogodišnji reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić (31) otkrio je kako je Miloš Teodosić u ljeto 2022. godine napustio reprezentaciju tokom priprema za Evropsko prvenstvo.

Dogodilo se to naprasno, u Staroj Pazovi, u bazi nacionalnog tima i s obzirom na višegodišnje ćutanje svih aktera, kružilo je mnogo glasina o svađi i razmiricama Pešića i Teodosića.

"Bilo je to još u Pazovi... Nije to bilo zbog kašnjenja na trening, nije to bio razlog", rekao je Ognjen Dobrić u podkastu "6.75 range".

"Miša se iznervirao na treningu. Igrali smo neku zonu, nije funkcionisalo kako treba, nije to naš sistem, ali vježbali smo i spremali se za neku prijateljsku utakmicu. Fokus je na odbrani i u svakom napadu ova druga petorka da koš. I Teo vidi da ne ide i iznervira se... Nisu se on i Kari svađali, samo je Miša izgorio, 'ne mogu ja da gledam više ovo'. A, Kari ne odustaje"

"Budim se i stiže mi poruka"

"I završava se trening, bio je to jutarnji. Imamo ručak, odmor, pa smo svi zaspali. Budili smo se u četiri popodne, uzimam telefon i vidim Mišinu poruku u grupi. Rekoh 'Brate, šta se ovo dešava?'. Niko nije imao predstavu da će otići u tom smjeru. Nikad se više nije pojavio. On je otišao dok smo mi svi spavali, nikome se nije javio. Ko zna šta je bilo između njih, rekao bih majke mi, ali stvarno ne znam. Da li je Kari rekao ili je Miša rekao 'Ja ne mogu', ali stvarno ne znam. Tako se ispisao iz reprezentacije, nažalost", rekao je Dobrić

Teodosić je nakon toga dobio ispraćaj saigrača iz reprezentacije i zaista više nikad nije nastupio za nju. Otišao je kao kapiten i kao jedan od najboljih i najznačajnijih igrača našeg nacionalnog tima, u kojem je igrao još od 2007. godine.

Ovaj sukob dogodio se na početku drugog Pešićevog mandata na klupi reprezentacije, u kojem je Srbiju vodio do svjetskog srebra 2023. godine u Manili i olimpijske bronze u Parizu 2024. Sa klupe Srbije ustao je poslije neuspjeha na Eurobasketu 2025, a ovog proljeća je završio trenersku karijeru u Bajernu, dok je Teodosić u međuvremenu zaigrao za Zvezdu i vratio joj se ovog ljeta kao sportski direktor.