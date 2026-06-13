logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšeno 14 članova Torcide: Na Hvaru planirali napad na radnike iz Srbije

Uhapšeno 14 članova Torcide: Na Hvaru planirali napad na radnike iz Srbije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Četrnaest hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije.

Članovi Torcide planirali napad na Srbe Izvor: macherstudio/Shutterstock/Youtube/ Total Croatia News

Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima "Torcide", navijačke grupe Fudbalskog kluba "Hajduk" iz Splita. Četvorica osumnjičenih, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak predati su u pritvor uz krivičnu prijavu.

Policija je u četvrtak, 11. juna, u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla drvene palice i fantomke.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 12 lica, prema ranijem dogovoru, gliserom doplovilo iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, udaljene oko 10 kilometara od hotela.

Sumnja se da su ih tamo dočekala dvojica muškaraca s kombijem i ličnim vozilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije.

Policija sumnja da su muškarci planirali fizički obračun i da su zbog toga imali teleskopsku i drvene palice, te sredstva za maskiranje, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Među osumnjičenima su lica rođena između 1993. i 2008. godine.

Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti do odluke suda.

Sumnjiče se za krivično djelo dogovor za počinjenje krivičnog djela i protiv svih će biti podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hvar hapšenje Torcida

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ