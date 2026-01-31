logo
Ustaški grafiti u Zagrebu: Nove prijetnje smrću Miloradu Pupovcu (FOTO)

Ustaški grafiti u Zagrebu: Nove prijetnje smrću Miloradu Pupovcu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Grafiti sa pozivom na ubistvo poslanika Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorada Pupovca i ustaškim simbolima ispisani su kod Osnovne škole "Savski gaj" u Zagrebu, saopšteno je iz Srpskog narodnog vijeća (SNV).

Ustaški grafiti u Zagrebu i prijetnje Pupovcu Izvor: Srpsko narodno vijeće

Na podvožnjaku kod škole ispisani su ustaški simbol slovo "U" i kukasti krst, poruka "Ubij Pupovca", te "Ustaše Novi Zagreb".

Iz SNV-a navode da su grafiti primijećeni jutros.

Oni napominju da su ustaški grafiti standardni simboli na hrvatskim fasadama.

"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", dodaju iz SNV-a. 

(Srna)

Tagovi

Zagreb Milorad Pupovac ustaštvo grafiti

