Ustaška slova na spomeniku Prvom splitskom partizanskom odredu

Ustaška slova "U" ispisana su na spomen-ploči Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Dva ustaška slova samo su nastavak napada na to obilježje antifašističke borbe, prenose hrvatski mediji.

Spomenik je posljednji put teško oštećen prije sedam dana, neposredno prije protesta "Torcide", navijača Fudbalskog kluba "Hajduk", zbog održavanja "Dana srpske kulture" i hapšenja grupe maskiranih muškaraca koji su prekinuli ovu manifestaciju u Gradskom kotaru Blatine.

Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, ali današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju uprkos ranijim osudama javnosti i institucija.

(Srna)