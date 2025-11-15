logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ustaška slova na spomeniku Prvom splitskom partizanskom odredu

Ustaška slova na spomeniku Prvom splitskom partizanskom odredu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ustaška slova "U" ispisana su na spomen-ploči Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama.

Ustaška slova na partizanskom spomeniku u Splitu Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Dva ustaška slova samo su nastavak napada na to obilježje antifašističke borbe, prenose hrvatski mediji.

Spomenik je posljednji put teško oštećen prije sedam dana, neposredno prije protesta "Torcide", navijača Fudbalskog kluba "Hajduk", zbog održavanja "Dana srpske kulture" i hapšenja grupe maskiranih muškaraca koji su prekinuli ovu manifestaciju u Gradskom kotaru Blatine.

Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, ali današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju uprkos ranijim osudama javnosti i institucija. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

split ustaštvo spomenik partizani

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ