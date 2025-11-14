Sud utvrdio da nema opasnosti: Osumnjičeni za prekid manifestacije u Splitu pušteni na slobodu

Uhapšenima nakon incidenta na Danima srpskg jedinstva ukinut je pritvor. Hrvatski sud ističe da ne postoji razlog ostajanja iza rešetaka, jer oni ne predstavljaju nikakvu opasnost.

Ukinut je istražni zatvor devetorici koji su uhapšeni nakon incidenta na Danima srpske kulture u Splitu.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, advokatica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine - Škrape, potvrdila je za RTL da je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika, kao i ostalih pet osumnjičenih iz prve grupe prijava. Još trojica osumnjičenih već su primila rješenje o puštanju iz pritvora.

U obrazloženju Vanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uslovi za određivanje istražnog zatvora, odnosno da više nema opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao ni uticaja na svjedoke.

Snažan politički uticaj

Advokatica Anamarija Ljubičić Kuzmanić tvrdi da ovim ljudima uopšte nije bilo mjesto u istražnom zatvoru, što je današnja odluka Suda i potvrdila.

"Da nije bilo snažnog političkog uticaja, u odnosu na ove ljude ne bi ni bio podnijet prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu. Neka se redovni postupak vodi, neka se utvrdi postoji li nečija odgovornost, ali ovako zatvarati ljude samo da bi se ispunila neka kvota… Sada je tome stavljeno tačku. To nije dobro ni za koga", rekla je za RTL advokatica.

Podsjetimo, prije deset dana grupa od 50 do 100 muškaraca, uglavnom maskiranih i većinom pripadnika splitske Torcide, došla je na manifestaciju u sklopu Dana srpske kulture, prekinula događaj i naredila okupljenima da napuste prostorije splitskog kotara Blatine, gdje se manifestacija održavala. Radilo se o folklornom nastupu na kojem su prisustvovali uglavnom maloljetnici i stariji ljudi.

Uzvikivali su "Za dom spremni" i "Ovo je Hrvatska" i tako tjerali uplašene penzionere, žene i djecu.

Splitska policija je dan nakon incidenta potvrdila da su primili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju bezbjedno u prostoru gdje je trebalo da nastupe, te da su zato otišli.

"Hitnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada pronađeni su na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

Devetoricu je u danima nakon incidenta policija uhapsila i krivično ih prijavila zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti, a sud im je odredio mjesec dana istražnog zatvora. Svi su muškarci, starosti od 23 do 59 godina.

Hitno zahtijevanje "puštanje braće"

Torcida je prošle subote održala protest u Splitu, zahtijevajući puštanje "svoje braće" iz zatvora. Na protestu se okupilo nekoliko hiljada ljudi, a iz Torcide su zaprijetili većim protestom ako pritvoreni ne budu pušteni. Sa Rive, gdje se protest održavao, otišli su i pred zgradu Suda u Splitu.

Policija i dalje traga za ostalim učesnicima incidenta, s obzirom na to da svjedoci navode da je na kulturnu manifestaciju upala grupa od 50 do 100 ljudi koja je zabranila dalje održavanje događaja.

