Načelnik splitske policije: U napadu na "Dane srpske kulture" učestvovalo više osoba nego što je obuhvaćeno istragom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Načelnik splitske policije Siniša Mihanović rekao je da je u upadu na "Dane srpske kulture" u Splitu učestvovao veći broj osoba od onih koje su trenutno obuhvaćene istragom.

Splitska policija o napadu na Srbe Izvor: X/Screenshot

Međutim, Mihanović nije mogao da potvrdi da li će biti novih hapšenja, prenose hrvatski mediji.

Na pitanje o mogućim novim okupljanjima u organizaciji Torcide, kao što je to bilo danas, Mihanović je rekao da je policija spremna, a bezbjednosnu situaciju u Splitu je ocijenio kao mirnu.

Stotinjak muškaraca obučenih u crno, od kojih je većina bila maskirana, prekinula je u ponedjeljak, 3. novembra u Splitu program "Dana srpske kulture", vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujuči ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Devetorica osumnjičenih je nakon toga uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor. Osumnjičeni su za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

