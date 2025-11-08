Navijači Hajduka traže na ulicama Splita oslobađanje napadača na Srbe

"Torcida", navijači hrvatskog Fudbalskog kluba "Hajduk", okupili su se danas u Splitu uz ustaške povike "Za dom spremni" kako bi iskazali nezadovostvo hapšenjem maskiranih muškaraca koji su prekinuli "Dane srpske kulture" u Gradskom kotaru Blatine.

Izvor: X/Screenshot

Protest obezbjeđuju jake policijske snage, iz vazduha ga snimaju četiri drona, a jedan policijski brod patrolira lukom.

Okupljeni traže ukidanje pritvora svim uhapšenima, a skandirali su "Zovi, samo zovi", "Vukovar" i "U boj, u boj, za narod svoj", prenose hrvatski mediji.

Uoči početka protesta, sa razglasa su puštali pjesme hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji već tri decenije koristi nacionalističku retoriku u svojim pjesmama.

Split Hrvatska danas pic.twitter.com/Wrikun0Z5o — Zlatan Leko (@ZlatanLeko)November 8, 2025

Na skupu je i Marko Skejo, nekadašnji zapovjednik Devete bojne HOS-a "Rafael Boban", a okušljeni su i pred sudom izrazili neslaganje s odlukom o pritvaranju onih koji su prekinuli "Dane srpske kulture", uz povik "Za dom spremni" i pjesmu "Bojna Čavoglave".

Stotinjak muškaraca obučenih u crno, od kojih je većina bila maskirana, prekinula je u ponedjeljak, 3. novembra u Splitu program "Dana srpske kulture", vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujuči ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Devetorica osumnjičenih je nakon toga uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor. Osumnjičeni su za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Takođe, sličan scenario uslijedio je sinoć i u Zagrebu gdje se 50-ak maskiranih okupilo ispred Srpskog kulturnog centra gdje se održavala izložba u okviru "Dana srpske kulture". I oni su uvikivali ustaški pozdrav i pjevali ustaške pjesme.

Ovaj postupak osudio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je rekao da se pozivanjem na NDH ne pokazuje ljubav prema Zagrebu i Hrvatskoj.