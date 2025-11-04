Vikali "smeća srpska" i "Za dom spremni": Detalji napada na Srbe u Splitu, oglasili se i zvaničnici (Video)

Grupa mladića u crnim majicama prekinula je u Splitu program Dana srpske kulture, uzvikujući "Za dom spremni", što su gradonačelnik i više stranaka oštro osudili.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Splitski gradonačelnik i nekoliko stranaka osudili su incident u prostorijama Gradskog kotara Blatine, kada je grupa od pedesetak mladića prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se on ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost.

"U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je jedinstvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost", poručio je splitski gradonačelnik. Policija traga za grupom mladića koji su sinoć ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, tražeći da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije, što su oni i učinili. Riječ je o članovima koji su iz Novog Sada došli u Split kako bi učestvovali u programu koji je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Lokalni mediji nezvanično navode da su mladići članovi navijačke grupe Torcida, da su bili obučeni u crne majice i uzvikivali "Za dom spremni".

Splitska policija ranije je potvrdila da su oko 18.30 sati primili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju bezbjedno u prostoru gdje su trebali nastupiti, pa su otišli.

"Brzom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada pronađeni su na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni povrijeđenih, a policija sprovodi intenzivnu istragu kako bi identifikovala osobe koje su učestvovale u incidentu.

Upali u prostorije, vikali ‘Za dom spremni’

Svjedoci za Dalmatinski portal navode da su oko 18 sati u prostorije kotara upali muškarci u crnim majicama i kapama, među kojima su dvojica starijih izgledala kao da predvode grupu. Rekli su članovima Prosvjete da tamo "ne mogu održati nastup" i da "nema mjesta takvom programu u mjesecu kada se obilježava pad Vukovara". Grupa je skandirala i ustaški pozdrav "Za dom spremni".

"Ovo je bila izuzetno neprijatna situacija. Nismo željeli da ulazimo ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli", rekao je jedan od učesnika događaja, dodajući da "u današnjoj atmosferi, nažalost, ovakve situacije više i ne iznenađuju".

Manifestacija Dana srpske kulture trebalo je da se održava od 3. novembra do 1. decembra i uključuje muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorne izvedbe i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje. Iz Prosvjete su saopštili da su o svemu obavijestili policiju koja je potvrdila incident i objavila da traga za počiniocima. Nema povrijeđenih osoba.

Portal Novosti objavio je dva snimka iz Splita. Na prvom se, kako navode, čuje glas jednog od napadača koji "dobronamjerno" savjetuje da svi prisutni izađu i da nikome neće biti ništa, a na drugom se jasno vidi lice osobe koja izgovara "smeća srpska".

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su ko je organizator"

Ilija Borković, potpredsednik splitskog pododbora Prosvjete, posvjedočio je Novostima da je masa bila prilično nabrijana, da su neki dizali desnicu u vazduh i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska", iako je riječ uglavnom o mladim ljudima, po procjeni između 17 i 20 godina.

"Bila su među njima i dvojica starijih, koji su očigledno upravljali ostatkom bukača. Neko od tih vođa je komentarisao da je riječ o osjetljivom mjesecu u kojem se obilježava Vukovar i da im nije drago što se održava ovakva veče. To se dogodilo sat vremena prije kulturnog događaja na kojem su trebali nastupiti ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta iz Splita, njegova dramska sekcija, naša mlada violinistkinja i folklorno udruženje ‘Veliko kolo’ iz Novog Sada", rekao je Borković. Jedan od prisutnih ispričao je za "Novosti" da su okupljeni skandirali ustaški pozdrav i da je dio njih nosio maske na licu.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su ko je organizator. Jednoj od članica pododbora rekli su da ne treba da organizuju taj događaj jer je bio Dan svih svetih i da bi se time oskrnavilo sjećanje na branioce", kazao je.

"Za vrijeme probe, još prije početka događaja, koji je trebalo da počne u 19 sati, organizatori su primijetili da se na parkingu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo više od stotinu mlađih ljudi. Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali ‘Za dom spremni’. Nekolicina njih zatim je upala u dvoranu i naredila da ne smiju da organizuju događaj i da odmah napuste prostor ili će ih oni izbaciti. Važno je da nije bilo nasilja i da niko nije fizički ugrožen, jer situacija nije bila bezazlena", rekao je Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Puljak: Očekujemo jasnu i odlučnu reakciju

Poslanica Centra i gradska odbornica Marijana Puljak na Fejsbuku je navela da osuđuje ispad grupe maskiranih huligana koji su prekinuli otvaranje Dana srpske kulture u Splitu i pozvala gradonačelnika da zaustavi nasilje.

"Očekujemo jasnu i odlučnu reakciju Tomislava Šute i osudu ovog čina koji se dogodio u gradskim prostorijama", napisala je, dodavši da je Split oduvijek bio grad kulture, različitosti i slobode, a ne grad straha i nasilja.

Možemo: Pozivamo gradonačelnika da zaustavi nasilje

Splitski "Možemo" takođe je reagovao, navodeći da je incident, u kojem je grupa u crnom uz povike "Za dom spremni" prekinula program Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i faktički istjerala publiku i učesnike, "sramna epizoda u životu Splita" koja mora naići na glasnu osudu i brzu reakciju svih nadležnih ,od gradonačelnika do policije.

"Split mora da pokaže da je grad koji ne toleriše nasilje i netoleranciju, koji podržava i štiti sve svoje građane i njihove goste bez obzira na etničko porijeklo ili vjersko uvjerenje", poručili su iz Možemo.

Oglasio se i gradski odbornik Bojan Ivošević, koji je rekao da je otišao da pruži podršku ljudima koji su bili meta huligana isključivo zbog svoje nacionalnosti, nakon što je čuo za incident.

Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic)November 3, 2025

Događaj je ranije osudio i premijer Andrej Plenković, koji je naveo da očekuje da nadležni organi u najkraćem roku procesuiraju odgovorne. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u najkraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je na društvenoj mreži X. Isključivosti ili bilo kom obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.

