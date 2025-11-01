Hrvatska pokrenula registar kockara: Dobrovoljno isključivanje iz svih kazina i kladionica

U Hrvatskoj je od danas u funkciji registar u koji mogu da se upišu lica zavisna od kockanja i na taj način će biti isključena iz svih fizičkih i onlajn-kladionica i kazina.

Izvor: Vedran Ševčuk/ MONDO

Problem sa kockom u Hrvatskoj ima 1,7 odsto odraslih, odnosno oko 47.000 stanovnika, najviše u dobi između 35 i 44 godine, a češće kockaju muškarci nego žene.

Registar je implementirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i novi je sistem za prevenciju zavisnosti.

Šef Registra Mia Mardešić rekla je da su svi priređivači igara na sreću obavezni da provjere identitet svakog igrača i njegov status u Registru, prije nego što mu dopuste da učestvuje u igri.

Mardešićeva je istakla da je za upis u Registar potrebna saglasnost osobe, osim ako isključenje nije određeno sudskom odlukom.

Ona je navela da je isključenje moguće u trajanju od tri, šest ili 12 mjeseci do tri i pet godina, te trajno.

(Srna)