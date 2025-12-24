Gužve na aerodromima i čekanje do tri sata: Stručnjaci traže hitnu reviziju EES-a

Uvođenje novog EU Entry/Exit Systema (EES) već izaziva velike zastoje na aerodromima širom Evrope. Putnici iz zemalja van EU često čekaju i po nekoliko sati, dok stručnjaci upozoravaju na ozbiljne bezbjednosne rizike i potrebu za hitnom revizijom sistema.

Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Novi izvještaj ukazuje da zastoje na granicama uzrokuje kombinacija više operativnih problema uvođenja EU Entry/Exit Systema (EES).

Evropa je u oktobru ove godine započela postepenu primjenu novog sistema za ulazak i izlazak iz EU, koji od građana trećih zemalja zahtjeva da na granicama koriste novu tehnologiju.

Iako je trenutno sistem primjenjen samo na 10% putnika koji ispunjavaju uslove, nove procedure već izazivaju značajna kašnjenja na aerodromima.

Izvještaj Airport Council International (ACI) Europe ukazuje na obim problema i poziva na hitnu reviziju sistema.

U narednim mjesecima EES će biti uveden na sve više aerodroma, sa ciljem da bude potpuno operativan na Šengen granicama do 10. aprila 2026. godine.

Čekanje do 3 sata na aerodromima

Na aerodromima gde je EES već aktivan, putnici iz zemalja koje ne zahtevaju vizu, poput Velike Britanije i SAD, moraju da registruju svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

Nove granične kontrole već prave probleme putnicima, koji izvještavaju o dugim redovima dok prvi put prolaze kroz proces registracije.

U pojedinim slučajevima kašnjenja su dovela do toga da putnici zakasne za svoje letove.

"Postepeno uvođenje registracije i bilježenja biometrijskih podataka putnika iz trećih zemalja dovelo je do povećanja vremena obrade na aerodromima za čak 70%, sa čekanjem do tri sata u periodima najveće gužve," navodi izvještaj ACI-a.

Dodaje se da su aerodromi u Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugalu i Španiji posebno pogođeni kašnjenjima izazvanim EES-om.

Problemi sa uvođenjem: kvarovi i manjak osoblja

ACI navodi da problemi na granicama proističu iz kombinacije više operativnih poteškoća u primeni EES-a.

Redovni kvarovi sistema i stalni problemi sa konfiguracijom, uključujući nedostupnost kioska za samouslužno registraciju, narušavaju predvidljivost i stabilnost rada graničnih službi.

Takođe se postavlja pitanje zašto ne postoji funkcionalna aplikacija za predregistraciju putnika.

Izvještaj primjećuje da kontrole na granici usporavaju i manjak carinskog i graničnog osoblja, što odražava ozbiljan deficit kadrova u nadležnim institucijama.

Operativni problemi predstavljaju "ozbiljan bezbjednosni rizik"

ACI poziva na hitnu reviziju sistema, posebno imajući u vidu da će sve više aerodroma u narednim mjesecima uvoditi EES.

"Putnici već trpe značajan stres, a rad aerodroma je ugrožen čak i sa trenutnim pragom od 10% registrovanih putnika iz trećih zemalja. Ukoliko svi operativni problemi koje smo danas ukazali ne budu rešeni u narednim nedjeljama, povećanje praga registracije na 35% od 9. januara, kako predviđa kalendar primene EES-a, neminovno će dovesti do mnogo većih gužvi i sistemskih problema za aerodrome i avio-kompanije", izjavio je Olivier Jankovec, generalni direktor ACI Europe

Jankovec upozorava da to može predstavljati "ozbiljan bezbjednosni rizik".

On je dodao da, ukoliko trenutni problemi ne budu riješeni do početka januara, ACI će pozvati Evropsku komisiju i države članice Šengena da omoguće dodatnu fleksibilnost u uvođenju EES-a.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)