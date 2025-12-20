logo
Digitalni sistem EU za kontrolu granica stvara višesatna zadržavanja na aerodromima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Digitalni sistem EU za kontrolu granica izaziva višesatna zadržavanja na pasoškoj kontroli, jer se službe suočavaju sa povećanjem od 70 odsto vremena potrebnog za sprovođenje graničnih provjera, saopštio je Međunarodni savjet aerodroma (ACI).

EU digitalni sistem kontrole granica izaziva velike gužve i kašnjenja na aerodromima Izvor: Shutterstock

List "Indipendent" prenosi da je ACI pozvao na hitnu reviziju sistema ulaska i izlaska (EES), čija je primjena u Evropi započela u oktobru.

Tokom šestomjesečnog perioda uvođenja sistema, državljani trećih zemalja i dalje prolaze pasošku kontrolu i dobijaju pečate, ali EES dodatno zahtijeva uzimanje otisaka prstiju i snimanje biometrijskih podataka lica.

Na mnogim aerodromima su u tu svrhu postavljeni samouslužni aparati.

List podsjeća da je trenutno svaki deseti putnik obavezan da prođe digitalnu registraciju, ali će se taj udio od 9. januara 2026. povećati na 35 odsto.

Generalni direktor ACI Evropa Olivije Jankovec upozorio je da putnici već sada trpe velike neprijatnosti, dok je rad aerodroma otežan i pri sadašnjem pragu od 10 odsto. On je naveo da će, ukoliko se operativni problemi ne riješe u narednim sedmicama, povećanje praga registracije na 35 odsto neminovno dovesti do znatno većih gužvi i sistemskih poremećaja u radu aerodroma i avio-kompanija, uz mogući rizik po bezbjednost.

ACI je naveo da su najteže pogođeni aerodromi u Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugaliji i Španiji.

Organizacija traži ublažavanje dinamike uvođenja sistema, koje bi trebalo da bude završeno do 9. aprila 2026. godine i ukazuje na niz problema, uključujući česte zastoje u radu sistema, tehničke poteškoće sa kioscima, nepostojanje efikasne aplikacije za prethodnu registraciju, kao i nedovoljan broj graničnih policajaca zbog nedostatka osoblja.

Tagovi

EES aerodrom gužva

