Kiša uništila glasačke listiće u Nici, gradske vlasti hitno naručile nova štampanja

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Desetine hiljada glasačkih listića za lokalne izbore u Nici oštećeno je zbog obilne kiše tokom prošle noći i jutra, ali prvi krug glasanja, zakazan za sutra neće biti odložen jer su hitno naručena nova štampanja, saopštile su lokalne vlasti.

Kiša uništila desetine glasačkih listića u Nici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog jakih padavina u Nici oštećeni su glasački listići četvoro kandidata za gradonačelnika, prenosi "Figaro", pozivajući se na više izvora.

Uprkos incidentu, prvi krug izbora ne bi trebalo da bude odložen, pošto su angažovane četiri štamparije kako bi se nadoknadio nedostatak listića.

Prema prvim informacijama, glasački listići su tokom transporta ostavljeni u kamionima na otvorenom, u trenutku kada je grad pogodilo snažno nevrijeme.

Odgovornost za organizaciju izbora snosi gradska uprava, koja je, prema navodima izvora, zakazala u obezbjeđivanju listića od vremenskih nepogoda i sada mora hitno da obezbijedi njihovo ponovno štampanje.

"Dodatna štampanja već su hitno naručena, uz saglasnost kandidata", izjavio je prefekt Loren Otijo, naglasivši da će troškove snositi grad Nica, koji je bio zadužen za skladištenje listića.

