Ultrasi Rome ostaju u pritvoru do kraja novembra, prijete im zatvorske kazne i do pet godina!

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Francuskoj uoči meča Lige Evrope protiv Nice, a njih 13 ostaje u dvomjesečnom pritvoru.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Francuskoj uoči duela sa Nicom, a neki od njih i dalje se nalaze u francuskom zatvoru.

Dva mjeseca pritvora, uz rizik da neki od njih dobiju zatvorsku kaznu i do pet godina. To je odluka koju je juče donio sud u Nici protiv 13 ultrasa Rome (starih između 20 i 60 godina) koji su izvedeni na hitno suđenje zbog nereda u utorak uveče, koji su izbili u centru francuskog grada.

Svih 13 optuženo je za krivično djelo "učestvovanje u udruženju posvećenom namjernom izazivanju nasilja i devastaciji". Četvorica su dodatno optužena i za posjedovanje oružja kategorije D (u Francuskoj to su svi predmeti koji ugrožavaju javnu bezbjednost). Protiv osmorice je podignuta najteža optužba, a kako prenosi "Gazeta delo Sport", smatraju se vođama grupe i prijeti im kazna do pet godina zatvora, budući da im krivična evidencija već bilježi učešće u neredima na gostovanjima protiv Totenhema, Atletik Bilbaa i Serveta.

Advokati koji su ih branili i tražili su da se vrate u Italiju, a da potom učestvuju na suđenju. Sudija je taj zahtjev odbio i odredio da ostanu u pritvoru do 26. novembra, odnosno do dana suđenja.

Za ostalih 89 privedenih (koji su faktički držani 24 sata u policijskim stanicama oblasti Alpe-Maritimi) stvari su prošle povoljnije, jer su dobili samo mjeru zabrane koja im onemogućava ulazak u okrug Nica u narednih šest mjeseci. Međutim, morali su odmah da napuste Francusku, u protivnom bi i za njih bila određena zatvorska mjera.