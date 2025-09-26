logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ultrasi Rome ostaju u pritvoru do kraja novembra, prijete im zatvorske kazne i do pet godina!

Ultrasi Rome ostaju u pritvoru do kraja novembra, prijete im zatvorske kazne i do pet godina!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Francuskoj uoči meča Lige Evrope protiv Nice, a njih 13 ostaje u dvomjesečnom pritvoru.

Navijači Rome Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Francuskoj uoči duela sa Nicom, a neki od njih i dalje se nalaze u francuskom zatvoru.

Dva mjeseca pritvora, uz rizik da neki od njih dobiju zatvorsku kaznu i do pet godina. To je odluka koju je juče donio sud u Nici protiv 13 ultrasa Rome (starih između 20 i 60 godina) koji su izvedeni na hitno suđenje zbog nereda u utorak uveče, koji su izbili u centru francuskog grada.

Svih 13 optuženo je za krivično djelo "učestvovanje u udruženju posvećenom namjernom izazivanju nasilja i devastaciji". Četvorica su dodatno optužena i za posjedovanje oružja kategorije D (u Francuskoj to su svi predmeti koji ugrožavaju javnu bezbjednost). Protiv osmorice je podignuta najteža optužba, a kako prenosi "Gazeta delo Sport", smatraju se vođama grupe i prijeti im kazna do pet godina zatvora, budući da im krivična evidencija već bilježi učešće u neredima na gostovanjima protiv Totenhema, Atletik Bilbaa i Serveta.

Advokati koji su ih branili i tražili su da se vrate u Italiju, a da potom učestvuju na suđenju. Sudija je taj zahtjev odbio i odredio da ostanu u pritvoru do 26. novembra, odnosno do dana suđenja.

Za ostalih 89 privedenih (koji su faktički držani 24 sata u policijskim stanicama oblasti Alpe-Maritimi) stvari su prošle povoljnije, jer su dobili samo mjeru zabrane koja im onemogućava ulazak u okrug Nica u narednih šest mjeseci. Međutim, morali su odmah da napuste Francusku, u protivnom bi i za njih bila određena zatvorska mjera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roma Nica navijači huligani Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC