Fudbalerka Intera Marija Ana Milinković za MONDO: Rad, strpljenje i vjera u sebe – to su stvari koje me vode

Daleko od kuće, ali blizu svog sna – fudbal ju je odveo u Milano, a rad i karakter učinili da tamo ostane i raste kao igračica i ličnost.

Bh. fudbalerka Marija Ana Milinković (21) drugu godinu je u Interu, gdje je postala standardni član odbrane "nerazura".

Mlada fudbalerka rodom s Pala otisnula se u Italiju, gdje je postala jedna od najboljih igračica svog tima, što pokazuje podatak da u aktuelnoj sezoni nije propustila nijedan minut.

U razgovoru za MONDO osvrnula se na svoje početke, te sve što je postigla od tada. Od uličnih utakmica s dječacima do dresa jednog od najvećih italijanskih klubova – fudbalski put reprezentativke Bosne i Hercegovine primjer je kako strast, upornost i rad mogu nadmašiti sve prepreke. Već skoro dvije godine članica Intera iz Milana gradi stabilnu i zrelu karijeru, opravdavajući povjerenje kluba kontinuitetom igara, minutažom i profesionalnim odnosom prema svakom izazovu.

U razgovoru za naš portal govori o prvim fudbalskim koracima, životu u Italiji, ambicijama Intera, reprezentaciji BiH i snovima koje i dalje nosi sa sobom.

Daleko od kuće, ali potpuno fokusirana na teren, Milano je postao njen drugi dom, mjesto na kojem se svakodnevno razvija kao igračica i ličnost. U razgovoru govori o počecima na ulici, izazovima prilagođavanja u Italiji, razlikama između bh. i italijanskog fudbala, evropskim ispitima, ciljevima Intera, ali i o neprekidnoj vezi s rodnim krajem i reprezentativnim dresom koji za nju ima posebnu težinu. Iskreno, zrelo i bez velikih fraza, otkriva kako izgleda put jedne djevojke koja je sanjala fudbal – i odlučila da taj san živi.

Kako i zašto si počela da se baviš fudbalom? Imaš li nekog uzora, da li je neko uticao na tvoju odluku da počneš da treniraš fudbal?

BIOGRAFIJA Marija Ana Milinković rođena je 16. novembra 2004. godine. Nakon nastupa za SFK 2000 iz Sarajeva, početkom 2024. godine potpisala je ugovor sa Interom. Poslije nastupa za mlađe selekcije BiH, od 2020. godine je standardna reprezentativka BiH. Igra na poziciji centralnog defanzivca.

"Odrasla sam igrajući fudbal na ulici s dječacima i vrlo rano sam shvatila da mi lopta i teren donose posebnu sreću. To su bili trenuci u kojima sam se osjećala potpuno slobodno i ispunjeno, bez ikakvog pritiska ili razmišljanja šta je ’ispravno’. Upravo tada se rodila moja ljubav prema fudbalu i želja da se tome posvetim ozbiljnije. Nije bilo nekog ko me je gurao u tom pravcu, jednostavno sam ja to željela i osjećala da je fudbal moj put"

Početkom 2024. godine potpisala si ugovor sa Interom, koji si već dva puta revidirala. Sigurno ti mnogo znači povjerenje koje uživaš u klubu?

"Naravno da mi mnogo znači, jer povjerenje kluba kao što je Inter nije nešto što se dobija lako. Kada ti takav klub pokaže da vjeruje u tebe, ne samo kroz minutažu, već i kroz ugovor, to ti daje dodatnu sigurnost i motivaciju. Za mene je to potvrda da radim ispravne stvari, ali i obaveza da svakog dana budem još bolja. Trudim se da to povjerenje vraćam na terenu, radom i odnosom prema dresu koji nosim."

Milano - druga kuća

Koliko si zadovoljna svojim partijama u Interu, prošle sezone nisi propustila nijedan jedini minut, a ove jeseni si igračica sa najviše odigranih minuta u cijeloj ekipi?

Ne razmišljam previše o statistici, ali znam da takvi podaci ne dolaze slučajno. MARIJA ANA MILINKOVIĆ

"Iskreno, ponosna sam na kontinuitet koji sam uspjela da zadržim, jer to govori o fizičkoj spremi, ali i mentalnoj stabilnosti. Ne razmišljam previše o statistici, ali znam da takvi podaci ne dolaze slučajno. Za mene je najvažnije da sam uvijek spremna da pomognem ekipi i da budem konstantna, jer na ovom nivou nema prostora za opuštanje. Svaka utakmica i svaki trening su nova prilika da se dokažeš."

Inter prvi dio sezone završava u gornjem dijelu tabele, kakve su ambicije kluba?

"Ambicije su visoke, što je i normalno za klub ovakvog renomea. Osjeća se da Inter iz godine u godinu želi da napravi dodatni iskorak i da se stabilno pozicionira među najboljima u Italiji, ali i u Evropi. Mi kao ekipa vjerujemo u ono što radimo i znamo da imamo kvalitet, ali i da je put do vrha proces koji zahtijeva strpljenje, rad i zajedništvo."

U Evropa Kupu eliminisani ste od Hekena. U kvalifikacijama ste bili veoma uspješni protiv Hibernijana i Vlaznije, ali protiv Šveđanki nije išlo. Šta je uzrok porazu u ovom dvomeču?

"Mislim da je presudilo iskustvo i fizički intenzitet koji Heken donosi na evropskoj sceni. U nekim segmentima igre nismo uspjele da odgovorimo na njihov ritam, ali nismo imale ni sreće u tom dvomeču. Ipak, takvi mečevi su dragocjeni jer te nauče gdje moraš da budeš bolji. Evropske utakmice su uvijek dobra škola i vjerujem da ćemo iz ovog dvomeča izaći jače i pametnije."

Već skoro dvije godine si u Italiji – kako ti se sviđa država, grad Milano, kako ide učenje jezika, s kim se najčešće družiš? Kako je tekao proces prilagođavanja?

"Već dvije godine živim u Italiji i mogu reći da mi se Milano zaista dopao. Grad je brz, moderan i pun energije, ali u isto vrijeme ima posebnu kulturu i atmosferu koja te inspiriše. Imam privatne časove italijanskog jezika dva puta sedmično i zadovoljna sam koliko sam napredovala. Najviše se družim sa cimerkom Mašom Tomašević – brzo smo se uklopile, podržavamo jedna drugu i to mi mnogo znači u svakodnevnom životu daleko od kuće."

Razlika između BiH i Italije

U Italiju si došla iz SFK 2000. Možeš li uporediti bh. i italijanski fudbal?

"Razlika se zaista osjeti. U Italiji je tempo igre brži, treninzi su intenzivniji, a taktika i detalji imaju ogromnu ulogu. Sve je podignuto na viši profesionalni nivo – od uslova, preko stručnog štaba, do same organizacije kluba. To me je u početku iznenadilo, ali me je i dodatno motivisalo da se prilagodim i unaprijedim svoju igru."

Kako izgleda tvoj tipičan dan u Milanu kada nema utakmica?

"Dan obično počinje treningom, gdje provedemo nekoliko sati radeći na fizičkoj pripremi i taktičkim detaljima. Nakon toga imamo obavezan ručak u klubu, što je lijepa prilika da se dodatno povežemo kao ekipa. U slobodnom vremenu, kada nismo previše umorne, Maša i ja volimo da prošetamo gradom i malo se isključimo iz fudbala, koliko god je to moguće."

SFK 2000

Pratiš li svoj bivši klub SFK 2000 i njihove nastupe u Evropi?

"Naravno da pratim. SFK 2000 je klub u kojem sam odrasla i koji ima posebno mjesto u mom srcu. Drago mi je da i dalje dominiraju u BiH i da se dostojno predstavljaju u Evropi. Uvijek mi je lijepo vidjeti da klub iz kojeg dolazim nastavlja da pravi dobre rezultate."

Nekoliko riječi o reprezentaciji BiH. Kako bi ocijenila nastup u Ligi nacija?

"Uvijek mi je čast da nosim dres reprezentacije. Svjesni smo da rezultati nisu onakvi kakve bismo željeli, ali mislim da se vidi napredak u igri i pristupu. Ova godina je pokazala da možemo igrati na višem nivou i da, uz pravi kontinuitet i podršku, imamo potencijal za bolje stvari u budućnosti."

Šta je potrebno uraditi da ženski fudbal bude praćeniji? Da li ima smisla porediti muški i ženski fudbal?

"Mislim da poređenja često nisu potrebna. Ženski fudbal ima svoju priču, emociju i vrijednost. Potrebno je više ulaganja, bolja medijska vidljivost i strpljenje. Kada se djevojčicama pruže pravi uslovi i uzori, interesovanje će rasti prirodno, bez potrebe za upoređivanjem."

Pale i porodica

Koliko često ideš kući i šta ti najviše nedostaje u Italiji?

"Kući idem kada imam reprezentativne obaveze i tokom zimskih i ljetnih pauza. Najviše mi nedostaje porodica, jer sam jako vezana za njih i za svoje rodne Pale. To su trenuci koji me pune energijom i podsjećaju odakle sam krenula."

Najteži i najljepši trenutak u dosadašnjoj karijeri?

"Najteži trenuci su bili oni kada sam morala da se odvojim od porodice i krenem u nepoznato. Tada najviše naučiš o sebi i svojoj snazi. Najljepši trenutak je svaki korak naprijed koji sam napravila – od dolaska u Inter do osjećaja da sam danas stabilna i sigurna u ono što radim."

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 03: FC Internazionale Women extends contract to Ana Marija Milinkovic at Inter Headquarters on September 03, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Za kraj, koji savjet bi dala djevojčicama koje sanjaju da obuku dres velikog evropskog kluba?

"Da vjeruju u sebe i da budu strpljive. Rad i trud se uvijek isplate, ali ništa ne dolazi preko noći. Najvažnije je da uživaju u fudbalu i da nikada ne zaborave zašto su počele."