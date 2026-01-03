Često me pitaju...

Izvor: Nuno Reisinho/Shutterstock

Rečenica "Kako možeš gledati ženski fudbal?" postala je gotovo uobičajen refleks onih koji potcjenjuju ovaj sport, kao da je riječ o nečemu manje vrijednom, manje ozbiljnom ili manje zanimljivom.

Omalovažavanje ženskog fudbala najčešće počinje poređenjem s muškim fudbalom, kao da su brzina, snaga ili istorijska tradicija jedini kriterijumi koji određuju kvalitet igre. Ali takva poređenja su pogrešna i površna - jer ženski fudbal nije "muški fudbal, ali slabiji", već sport koji ima vlastiti razvoj, dinamiku, emociju i publiku koja nevjerovatno brzo raste.

Godinama je ženski fudbal trpio predrasude, nedostatak ulaganja, medijsku nezainteresovanost i institucionalne prepreke. Dok je muški fudbal decenijama gradio globalni spektakl, žene su u mnogim zemljama tek nedavno dobile osnovne uslove za rad. Uprkos tome, uspjele su da stvore takmičenje koje je sve atraktivnije, tehnički kvalitetnije i profesionalnije. Danas se i najveći skeptici iznenade kada shvate koliko se ovaj sport promijenio - koliko je brz, taktički ozbiljan i emotivno intenzivan.

Izvor: Nuno Reisinho/Shutterstock

Zanimljivo je da upravo oni koji najglasnije omalovažavaju ženski fudbal često zaborave da pogledaju šta sami prate. Isti ti koji posprdno komentarišu "ko to može gledati?", redovno prate Ligu šampiona, Lige petice, ali i Premijer ligu BiH - takmičenje koje je, objektivno, daleko slabijeg kvaliteta. Da ne govorimo o nižim ligama u BiH, gdje se često igra na lošim terenima, uz spor tempo i skromnu tehniku. Ali te utakmice gledaju bez problema, strastveno navijaju i brane ih od svake kritike.

A kada je u pitanju ženski fudbal, onda se pojave "stručnjaci" čiji se komentari pretvore u mješavinu podsmijeha, neznanja i seksističkih primjedbi. Umjesto analize igre, čuju se površne opaske o izgledu, stavu ili emocijama igračica. Pojavljuju se i oni klasični, zamorni komentari tipa da "žene ne mogu igrati dobro", da je "sport za muškarce", ili da bi "trebalo nešto drugo da rade". To nisu mišljenja o kvalitetu fudbala - to su čiste predrasude, zasnovane na zastarjelim stavovima i nedostatku želje da se sport posmatra objektivno.

Anketa Pratite li ženski fudbal? Ne, nema šanse 60% (6)

Da, naravno 30% (3)

Nisam pratio, ali planiram 10% (1) Povratak na glasanje Pratite li ženski fudbal? Ne, nema šanse

Da, naravno

Nisam pratio, ali planiram Glasaj Rezultati

Ironično je da upravo oni koji gledaju tehnički siromašnije utakmice muških nižih liga odjednom postaju ultra-kritični stručnjaci kada treba ocijeniti ženski fudbal, koji je danas na najvišem nivou brži, taktički ozbiljniji i tehnički uređeniji nego ikad. Dakle, jasno je: problem nikad nije bio u kvalitetu ženske igre, već u navikama i seksističkim stavovima koji se godinama prenose bez ikakvog stvarnog uvida.

Umjesto da se omalovažava, bilo bi poštenije priznati da mnogi nikada nisu dali šansu ženskom fudbalu. Jer svako ko ga zaista pogleda - bez predrasuda i bez potcjenjivačkih komentara - vrlo brzo shvati da ovaj sport i te kako ima šta da ponudi.

Ekspanzija ženskog fudbala u Evropi i svijetu je vidljiva na svakom koraku. Evropska prvenstva ruše rekorde posjećenosti, TV prenosi imaju milionske gledanosti, a klubovi poput Barselone, Liona, Arsenala i Bajerna investiraju u svoje ženske ekipe na nivou koji je prije deset godina bio nezamisliv. Finale Lige šampiona za žene već je dovodilo više od 50 i više hiljada gledalaca na stadion, što je jasan signal da interesovanje nije nikakva "moda", već stabilan trend.

Besplatni prenosi

Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Tako je DAZN (čita se "da-zon"), međunarodna sportska streaming platforma (nešto poput "sportskog Netflixa"), napravio napravio potez - četvorogodišnji plan (2021-2025) koji je u potpunosti promijenio način na koji se doživljava i prati ženski fudbal.

Svjestan da Liga šampiona za žene ima ogroman potencijal, ali nedovoljnu medijsku vidljivost, ovaj sportski gigant odlučio je da prenose utakmica učini besplatnim i lako dostupnim - na Youtubeu. Bio je to hrabar i strateški pametan potez: omogućiti globalnoj publici da bez ikakvih barijera prati najkvalitetnije evropsko žensko klupsko takmičenje.

Ova odluka nije bila samo marketinški trik, već dugoročna investicija. Zahvaljujući Youtube prenosima, milioni novih gledalaca prvi put su otkrili koliko je ženski fudbal tehnički napredovao, koliko je dinamičan i koliko rivaliteti poput Barselona - Lion privlače pažnju na svjetskom nivou. Nagli rast gledanosti, rekordni pregledi i sve snažnija zajednica navijača pokazali su da interesovanje postoji - samo je trebalo otvoriti vrata.

Rezultati nisu izostali. Nakon te sezone besplatnih prenosa, DAZN i UEFA privukli su čitav niz televizijskih i digitalnih partnera širom svijeta. Mnogi nacionalni emiteri, sportske mreže i streaming servisi odlučili su da kupe prava na žensku Ligu šampiona, prepoznavši da je riječ o sadržaju koji više ne može biti zanemaren. Potpisani su višegodišnji ugovori, vrijednosti su porasle, a ženski fudbal konačno je dobio profesionalan tretman na tržištu TV prava.

Izvor: ph.FAB/Shutterstock

Ovaj model - prvo učiniti sadržaj besplatnim, a zatim komercijalizovati rastuću potražnju - pokazao se kao savršen primjer kako se pametnim strateškim potezima može ubrzati globalna ekspanzija jednog sporta. DAZN je time ne samo privukao gledaoce, već i postavio temelje za novu eru ženskog fudbala, u kojoj medijska vidljivost i finansijski razvoj idu ruku pod ruku.

I u Sjedinjenim Američkim Državama ženski fudbal je ogromna sportska sila, dok zemlje poput Australije, Japana, Brazila i Kanade grade generacije koje inspirišu mlade djevojčice da sanjaju o profesionalnoj karijeri. Globalna popularnost raste brže nego u bilo kom drugom sportu.

EURO 2025

Posljednje Evropsko prvenstvo za žene 2025, odigrano u Švajcarskoj tokom ljeta, pokazalo je koliko je ženski fudbal porastao u popularnosti i statusu. Ukupno 657.291 ljudi je posjetilo utakmice u toku turnira, što je novi rekord u istoriji takmičenja.

Od 31 utakmice, 29 je bilo rasprodato, a prosječna posjeta po meču prvi put je prešla 20.000 gledalaca.

Posebno je impresivno da su i grupna faza i nokaut faza imale rekordne posjete - grupa je privukla više od 460.000 navijača, a četvrtfinala su oborila dosadašnje rekorde po posjeti.

Ovo nije samo dobar znak za ženski fudbal - ovo je signal da se fudbal žena danas prihvata kao ozbiljan, atraktivan i popularan sport. Masovni odaziv ljudi, rasprodati stadioni i stvarna želja da se prati ženska igra pokazuju da publika prepoznaje kvalitet, emociju i draž ženskog fudbala.

Za svakoga ko i dalje sumnja u ženski fudbal - brojke govore jasnije nego riječi.

Upravo zato pitanje "Kako možeš gledati ženski fudbal?" danas više govori o onome ko ga postavlja nego o samom sportu. Ženski fudbal se ne gleda uprkos nečemu, već zato što nudi kvalitet, emociju, takmičarski naboj i priču o nevjerovatnoj borbi za prostor i poštovanje. A kada sport tako brzo napreduje, jedino ispravno pitanje je:

Kako možeš - i zašto bi želio - da ga ne gledaš?