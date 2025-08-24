Istorijska noć u SAD: Rekordna posjeta na meču ženskog fudbala

Ženski fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama sve je popularniji, o čemu govori i posjeta na stadionima.

Izvor: Bay FC/Screenshot

Duel između Beja i Vašington spirita, koji je odigran u noći sa subote na nedjelju na stadionu "Orakl Park" u San Francisku, donio je rasprodate tribine sa 40.091 gledaocem, čime je postavljen apsolutni rekord posjete za jednu utakmicu Nacionalne ženske fudbalske lige (NWSL).

Prethodni rekord, 35.038 navijača, datira iz 8. juna 2024, kada je Bej igrao protiv Čikago starsa na stadionu "Rigli Fild".

"Postavljanje rekorda NWSL je istorijski trenutak koji prevazilazi jednu utakmicu. On predstavlja temelje koje gradimo u Beju i nasljeđe koje želimo da ostavimo budućim generacijama igračica i navijača. Pomjerajući granice danas, oblikujemo ženski fudbal sutrašnjice. Posebna zahvalnost svakom navijaču - vi ste zaslužni za ovo ostvarenje", saopštio je klub.

Rezultat postignut na "Orakl Parku“ ne samo da predstavlja novi rekord NWSL-a, osnovanog 2013. godine, već i najvišu posjećenost u istoriji bilo koje profesionalne ženske lige u SAD.

Za Bej ovo je ujedno i najbolji domaći rezultat u kratkoj istoriji kluba: daleko je premašen prethodni rekord od 18.000 gledalaca, zabilježen 30. marta 2024. na stadionu "PejPal Park" u San Hozeu, prilikom inauguralnog meča protiv Hjustona.

Rasprodate tribine ipak nisu pomogle domaćem timu da izbjegne poraz. Vašington je opravdao ulogu favorita, slavio 3:2, te ostavio Bej pri samom dnu tabele.



