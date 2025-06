Zvijezda Bajerna i reprezentacije Njemačke uznemirena: Muškarci mi stalno šalju svoje gole fotografije

Đulija Gvin objavila autobiografiju "Napiši svoju priču", u kojoj je otkrila kakve poruke dobija na društvenim mrežama.

Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Fudbalerka Bajerna iz Minhena i reprezentativka Njemačke Džulija Gvin (25) nedavno je objavila autobiografsku knjigu pod nazivom "Napiši svoju priču", u kojoj je otkrila šokantne detalje.

Naime, prema njenim riječima, svakodnevno joj se na društvenim mrežema javljaju brojni muškarci i šalju neprikladne fotografije.

Ona je u autobiografiji odlučila da podijeli lične detalje, piše Kalčomerkato.

"Stalno dobijam slike golih muškaraca, njihovih peni*a. Takve stvari mi neprestano stižu u inboks na Instagramu. Slike uvijek dolaze sa anonimnih naloga. Brišem fotografije i poruke i prijavljujem te naloge. To je jednostavno uznemiravanje, beskrajno proganjanje. Playboy? To su bez sumnje lijepe fotografije. Ali to nije za mene. Objaviti fotografiju u bikiniju na svom profilu je u redu, ali bilo šta više od toga prelazi moje lične granice", istakla je Gvin.

Gvin je od 2015. do 2019. godine nosila dres Frajburga, a od tada je član bavarskog giganta. Za reprezentaciju njemačke odigrala je 63 meča i postigla 14 golova. Najveći uspjeh ostvarivala je sa Bajernom, sa kojim je četiri puta bila prvak Njemačke (2021, 2023, 2024. i 2025. godine), ima osvojen i jedan Kup Njemačke (2025), kao i Superkup (2024).

U dresu njemačke reprezentacije prošle godine bila je bronzana na Olimpijskim igrama u Parizu, a do srebrne medalje sa državnim timom stigla je na Evropskom prvenstvu 2022. godine.