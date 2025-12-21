logo
Kraj dominacije Seltika i Rendžersa u Škotskoj: Titula ide iz grada poslije 40 godina, čekalo se od ser Aleksa

Kraj dominacije Seltika i Rendžersa u Škotskoj: Titula ide iz grada poslije 40 godina, čekalo se od ser Aleksa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Harts pobijedio Rendžers 2:1 u Edinburgu i potvrdio da je ove sezone najbolji tim i zasluženi lider tabele.

Harts pobijedio Glazgov Rendžers 2:1 Izvor: Jamie Johnston/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Škotski Harts pobijedio je 2:1 u velikom derbiju protiv Rendžersa i još jednom potvrdio da je ovo "ta" sezona. Ako bude nastavila da "gura" kroz škotski premijeršip kao do sada, ekipa iz Edinburga zaista će postati prvi put šampion od 1960. godine. Ujedno, postaće i prvi prvak Škotske koji se ne zove Seltik ili Rendžers još od osamdesetih.

Tačnije, 1985. godine je Aberdin osvojio svoju treću titulu pod vođstvom ser Aleksa Fergusona (1980, 1984. i 1985), poslije čega je uslijedilo 40 godina potpune dominacije najvećih škotskih klubova. U tom periodu, Seltik je osvojio 11 titula, a Rendžers 17. I tom dvovlašću je očigledno došao kraj, jer je ekipa menadžera Dereka Mekinisa i u nedjelju pokazala da je zrela za titulu.

Harts je pobijedio golovima Stjuarta Findlija i Lorensa Šanklanda, čime je nanio prvi poraz Rendžersu pod vođstvom menadžera Denija Rola još od oktobra i njegovog dolaska na mjesto Rasela Martina. Lider škotskog prvenstva sada ima 41 osvojeni bod, šest više od drugoplasiranog Seltika, uz odigrani meč više, a čak 11 bodova više od trećeplasiranog Madervela. Rendžers je tek četvrti, sa 12 poena manje od lidera i utakmicom manje.

Seltik je takođe u nedjelju ostvario važnu pobjedu, protiv Aberdina 3:1, prvu pod vođstvom menadžera Vilfreda Nansija, koji je treći menadžer Seltika ove sezone. 



Tagovi

Harts Glazgov Rendžers Škotska

