"To je razlog zašto je otpor bio ovakav": Obradović objasnio težak poraz Zvezde i obećao jedno

Saša Obradović je poslije poraza od Dubaija u Sarajevu pokušao da objasni razloge loše igre Crvene zvezde i šta je na to uticalo.

Crvena zvezda doživjela je ubjedljiv poraz od Dubaija u Sarajevu (114:91). Sve je bilo gotovo već u prvom delu, a podatak da je za 15 minuta srpska ekipa primila 51 poen najbolje oslikava dešavanja na parketu u abaligaškom okršaju evroligaških timova. Saša Obradović pojavio se na konferenciji za medije i pokušao da objasni šta se dogodilo.

"Dubai je zaslužio da pobijedi, mislim da ni fizički ni mentalno ni bilo kako nismo bili spremni da igramo ovu utakmicu i to je razlog zašto je otpor bio ovakav. Mislima nam je veći fokus na Evroligi, bilo je emotivno pražnjenje poslije Fenerbhačea i to je uticalo na ovo. Sigurno neće da bude u nastavku ovako. Bez obzira na ovaj poraz i dalje imamo najveće ambicije, to je da osvojimo ABA ligu", jasan je Obradović.

Jedno od pitanja bilo je i da li ga je Dubai nečim iznenadio na ovoj utakmici.

"Konstatovali smo već nekoliko puta da ako ne igramo na energetskom nivou blizu bilo koje ekipe, da možemo da budemo laka meta. Nije bilo blizu. Dubai ima veliki kvalitet i verujem da će biti i u plej-ofu. Mi nismo odgovorili ni u jednom segmentu ni odbrambeno ni napadački. Ono što nas je krasilo, ta neka naša igra, toga nije bilo."

Šta je sa Kalinićem i Bolombojem?

Pojasnio je Saša i zbog čega Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj nisu igrali u Sarajevu.

"Imaju lagane povrede i on i Džoel. Biće spremni za sjledeću utakmicu."

Za kraj je prokomentarisao atmosferu u Sarajevu.

"Nažalost, u odnosu na poraz, to je najljepše bilo. Atmosfera je bila sjajna, zahvaljujem se sarajevskoj publici na dočeku. Gledali su samo jedan tim večeras na terenu. Sarajevo će sigurno da bude dobar domaćin ovoj ekipi Dubaija, a mi treba da se fokusiramo na sebe i naredne rivale", završio je Obradović.