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Nakon što je izviždan u "Medison Skver Gardenu", Donald Tramp ne ide na četvrti meč finala NBA lige (VIDEO)

Nakon što je izviždan u "Medison Skver Gardenu", Donald Tramp ne ide na četvrti meč finala NBA lige (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp neće prisustvovati predstojećoj četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa NBA lige između Njujorka i San Antonija, prenio je ESPN.

Donald Tramp ne ide na četvrti meč finala NBA lige Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je na programu u noći između srijede i četvrtka u njujorškoj dvorani "Medison Skver Garden", a poznati NBA insajder i novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je Tramp, koji je prisustvovao prethodnoj utakmici serije, onemogućen da dođe na četvrti meč zbog "sukoba u rasporedu i obaveza".

U toku intoniranja himne SAD-a pred početak treće utakmice ove finalne serije, Tramp je bio prikazan na velikim ekranima u hali, nakon čega je publika u "Medison Skver Gardenu" glasno izviždala američkog predsjednika.

Negodovanje navijača prestalo je kada je Trampa na ekranima zamijenila slika američke zastave.

Tramp je postao prvi aktuelni američki predsjednik koji je prisustvovao finalnoj utakmici NBA lige.

Njujork je izgubio u tom meču, a u finalnoj seriji protiv San Antonija trenutno vodi 2:1.

(MONDO, agencije)

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Tagovi

NBA liga Njujork San Antonio NBA finale Donald Tramp

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