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Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane 1

Vembanjama ne da titulu Niksima: Šok u Njujorku, varničilo na sve strane

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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San Antonio je prekinuo niz Njujorka u NBA finalu, pobijedivši 115:111. Vembanjama je briljirao sa 32 poena, dok Niksi vode 2:1.

NBA liga San Antonio pobijedio Njujork Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ovogodišnje finale NBA lige zaista je donijelo spektakl i vidjeli smo i treći uzastopni "brejk" na mečevima San Antonija i Njujorka. Nakon što su Niksi dva puta slavili u Teksasu, sada su Sparsi uzvratili na gostovanju u Njujorku i došli do prve pobjede u finalu, bilo je 115:111!

To znači da su Sparsi i dalje "živi" u ovoj seriji i za to mogu da zahvale Viktoru Vembanjami, međutim prema prvim reakcijama iz domaćeg tima - za to su "krive" i sudije na koje su udarili svi redom, od navijača do glavnog trenera Majka Brauna.

Gosti su izveli deset slobodnih bacanja više, dok je na terenu bilo i te kako "varnica" - i u dva navrata Džejlen Branson završio je na parketu. Jednom kada ga je Stefon Kesl "ovjerio" ramenom, a drugi put kada je Viktor Vembanjama izgubio živce i udario najboljeg igrača Niksa - inače strijelca 32 poena na ovoj utakmici.


Isto toliko zabilježio je i Viktor Vembanjama briljirajući na obje strane parketa. Upisao je i osam skokova i šest asistencija, uz tri blokade, pokazavši koliko mu je stalo da San Antonio "ostane" u ovoj seriji - i jeste.


Odličan za Nikse bio je i Anunobi sa 28 poena, Hart je imao 16, uz devet skokova i pet asistencija, a Karl-Entoni Tauns je stao na 11 poena i osam skokova. Mora se priznati da se od njega više očekivalo. Sa druge strane Vembanjama je imao pomoć Kesla sa 23 poena, Harper je dodao 13, a Šempejn i Foks po 12.


Niksi sada vode 2:1, a četvrta utakmica NBA finala opet se igra u Njujorku u noći između srijede i četvrtka.

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Tagovi

NBA liga košarka Njujork San Antonio

Komentari 1

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Brko

Sudije nisu dale. Mora se malo produžiti finale, nema smisla. Bolja zarada od 6 utakmica nego od 4

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