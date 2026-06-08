Milion dolara da sjedite pored selebritija na trećem meču finala NBA lige!

Njujork Niksi su prodali dvije ulaznice za treću utakmicu finala NBA lige protiv San Antonio Sparsa za milion dolara, koje će otići u humanitarne svrhe.

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Treća utakmica (u noći između ponedjeljak i utorka, 02.30) je privukla poznate ličnosti, političke figure i rekordnu potražnju, ali je takođe istakla koliko se finale udaljilo od mnogih doživotnih navijača.

Američki mediji su prenijeli zvanično saopštenje "Medison Skver Gardena", u kojem otkrivaju da su advokatska firma "Gibson Dan" i privatna investiciona firma "Veritas Kapital" pobijedile na humanitarnoj aukciji za dva mjesta u "redu za poznate", sakupivši milion dolara za fondaciju "Bašta snova (Garden of Dreams)".

"Želimo da se zahvalimo firmama Gibson Dan i Veritas Kapital na njihovoj nevjerovatnoj velikodušnosti", izjavio je Džejms Dolan, izvršni predsednik i izvršni direktor kompanije MSG Sports.

"Ponosni smo što smo bili u mogućnosti da ponudimo ovu priliku u korist fondacije Bašta snova. Ova donacija od milion dolara biće neprocjenjiv resurs za nastavak oblikovanja budućnosti mladih ljudi kojima pomažemo"

Ova fondacija sarađuje sa kompanijama kako bi podržala mlade ljude koji se suočavaju sa bolestima, beskućništvom, siromaštvom i izazovima sistema hraniteljstva.

Cijene karata za treću utakmicu izazvale su velike kontroverze, do te mjere da je čak i krilni košarkaš Niksa, Džoš Hart, izrazio nezadovoljstvo zbog toga što lojalni navijači ne mogu da priušte ulaznicu za prvu domaću utakmicu u finalu još od 1999. godine.

Najjeftinije karte za treću utakmicu koštale su oko 4.741 dolar, sa prosječnom cijenom od blizu 8.459 dolara, dok je sjedenje pored terena dostizalo cijenu veću od 75.000 dolara.

Zbog toga ovaj humanitarni naslov ostavlja pomiješana osjećanja. Donacija će napraviti razliku za djecu širom ovog regiona, ali je šire tržište ipak gurnulo Garden van domašaja običnih ljubitelja košarke i Niksa.

Mjesta se nalaze u sektoru VIP 10, red AA, sjedišta 25 i 26, odmah pored centra terena. Nemoguće je znati koliko bi inače koštala jer ih tim uopšte ne prodaje. Umjesto toga, daju se poznatim navijačima kao što su Trejsi Morgan, Timoti Šalame i Kajli Džener (na slici), koji su redovni gosti tik uz teren.

(MONDO)