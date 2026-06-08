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Bogdanović donio odluku: Njegov agent zvao klubove i rekao im gde Bogdan nastavlja karijeru

Bogdanović donio odluku: Njegov agent zvao klubove i rekao im gde Bogdan nastavlja karijeru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bogdan Bogdanović je donio odluku da ostane u NBA ligi i sljedeće sezone i o tome je timove obavijestio njegov agent.

BOgdan Bogdanović ostaje u NBA ligi Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović donio je odluku i ostaje u NBA ligi. Bilo je dosta spekulacija u posljednje vrijeme u vezi njegovog potencijalnog povratka u Evropu. Spominjali su se i Fenerbahče i Partizan kao moguće destinacije, ali se to neće dogoditi. Bar ne još godinu dana.

"Agent Bogdana Bogdanovića je obavestio evropske timove da će da ostane u NBA ligi najmanje još godinu dana", potvrdili su iz grčke "SDNA" te informacije.

Njegov agent je Džejson Ren iz agencije "Vaserman" i očigledno je da je na vrijeme obavijestio evropske ekipe kako bi prestale razne spekulacije o njegovoj karijeri i novom klubu.

Kakav ugovor ima Bogdanović?

Bogdanović je u NBA karijeri igrao za Sakramento, Atlantu i Los Anđeles Kliperse i kada je njegov ugovor u pitanju tu postoji jedna začkoljica. Ima ugovor sa Klipersima na 16.020.000 dolara, ali postoji timska opcija za sezonu 2026/27.

To u prevodu znači da su Klipersi ti koji se pitaju da li će da aktiviraju narednu sezonu. Ako se uzme u obzir minutaža koju je imao i to što nije igrao previše za tim iz Los Anđelesa veoma su male šanse da će tu da ostane. Koji klub će ga uzeti? Saznaćemo vrlo brzo.

Tagovi

Bogdan Bogdanović košarka NBA liga

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