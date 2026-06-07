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Preminuo trostruki šampion NBA lige: S Majklom Džordanom tri puta osvajao prsten

Preminuo trostruki šampion NBA lige: S Majklom Džordanom tri puta osvajao prsten

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Stejsi King, legenda NBA lige i trostruki šampion, preminuo je u 60. godini. Njegov uticaj na košarku i komentatorski rad biće zapamćeni.

Stejsi King preminuo je u 60. godini Izvor: Shutterstock

Bivši američki košarkaš i komentator Stejsi King preminuo je u 60. godini, potvrdila je NBA liga. Za sada nema dodatnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju i nije poznato od čega je preminuo.

Radi se o trostrukom osvajaču šampionskog prstena sa Čikago Bulsima, jednom od najjačih timova svih vremena koji je harao početkom devedesetih. Stejsi King je bio dio generacije koja je od 1991. do 1993. godine osvojila tri titule, prije svega zahvaljujući Majklu Džordanu, Skotiju Pipenu i Denisu Rodmanu, dok je Stejsi King imao epizodnu ulogu.

Inače, Bulsi su draftovali Kinga 1989. godine kao šestog pika, a potom su ga 1994. godine trejdovali u Minesotu. Ovaj košarkaš igrao je i za Majami, Boston i Dalas, dok smo ga gledali i u Španiji i Turskoj.

Po završetku karijere Stejsi King je stekao popularnost kao NBA komentator i bio je jedan od najznačajnijih u posljednjih dvadesetak godina. Navijači su ga obožavali, posebno u Čikagu, gdje je imao fantastičan odnos sa Derikom Rouzom, koga je nazvao "ubica iz vjetrovitog grada".

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Čikago Majkl Džordan NBA liga

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