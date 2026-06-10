Budućnost zadržala Francuza: Aksel Butej ostaje u Podgorici

Francuski košarkaš iz Budućnosti Aksel Butej produžio je u srijedu ugovor sa podgoričkim lubom.

Izvor: ABA liga/Budućnost VOLI/Filip Roganović

Klub iz Podgorice u svom saopštenju nije naveo dužinu novog ugovora 31-godišnjeg francuskog krilnog igrača.

"Butej je prošlog ljeta stigao u Podgoricu, a tokom sezone pokazao je kvalitet, iskustvo i profesionalizam koji su ga učinili važnim dijelom našeg tima. Svojom svestranošću donosio je ekipi doprinos u različitim segmentima igre. Pouzdan šut sa distance, dobra rješenja u napadu i odgovorna igra krasili su ga tokom cijele sezone. Iskusni francuski košarkaš i u narednom periodu biće deo plavo-bijele porodice, a raduje nas što ćemo zajedno nastaviti put koji smo započeli prošlog ljeta", piše u saopštenju Budućnosti.

Butej je u sezoni 2024/25, svojoj prvoj u ekipi Budućnosti, u regionalnoj ABA ligi u prosjeku bilježio 10,7 poena, 3,4 skoka i 1,6 asistencija, dok je u Evrokupu upisivao 11,6 poena i 2,9 skokova po utakmici.

Budućnost je već ranije produžila ugovore sa bekom Flečerom Megijem, centrom Džerijem Bucijelom i trenerom Andrejem Žakeljom.

(MOND, agencije)