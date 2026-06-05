Partizan tražio ekspertizu suđenja: Reakcija poslije poraza u Dubaiju, Damir Javor je bio jedan od arbitara

Partizan je nezadovoljan suđenjem na prvoj utakmici finalne serije protiv Dubaija i tražio je ekspertizu suđenja zbog toga.
Partizan je na startu finalne serije ABA lige doživio poraz u Dubaiju (99:93). Crno-bijeli brane titulu i kreću iz minusa, a po završetku meča tražili su ekspertizu suđenja. U Humskoj nisu zadovoljni poslom koji je odradio sudijski trio - Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin.
Prema informacijama koje je prenio "Mozzart sport", rukovodstvo kluba zatražilo je ekspertizu suđenja i nezadovoljni su kriterijumom dosuđenih faulova. Trener Đoan Penjaroja i igrači Partizana dobili su tri tehničke greške tokom meča.
Drugi meč igra se na istom mjestu 6. juna, a pobjednik će biti tim koji dođe do tri pobjede. Po završetku prvog meča se oglasio i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović i najavio da "uskoro postaje predsjednik ABA lige i da će mu prvi cilj biti da vrati pun integritet takmičenja".
Ahead of tonight's game, referee Damir Javor has been honoured for 20 years of officiating in the#ABALiga.— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)June 4, 2026
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