Partizan tražio ekspertizu suđenja: Reakcija poslije poraza u Dubaiju, Damir Javor je bio jedan od arbitara

Partizan je nezadovoljan suđenjem na prvoj utakmici finalne serije protiv Dubaija i tražio je ekspertizu suđenja zbog toga.

Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Partizan je na startu finalne serije ABA lige doživio poraz u Dubaiju (99:93). Crno-bijeli brane titulu i kreću iz minusa, a po završetku meča tražili su ekspertizu suđenja. U Humskoj nisu zadovoljni poslom koji je odradio sudijski trio - Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin.

Prema informacijama koje je prenio "Mozzart sport", rukovodstvo kluba zatražilo je ekspertizu suđenja i nezadovoljni su kriterijumom dosuđenih faulova. Trener Đoan Penjaroja i igrači Partizana dobili su tri tehničke greške tokom meča.

Drugi meč igra se na istom mjestu 6. juna, a pobjednik će biti tim koji dođe do tri pobjede. Po završetku prvog meča se oglasio i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović i najavio da "uskoro postaje predsjednik ABA lige i da će mu prvi cilj biti da vrati pun integritet takmičenja".