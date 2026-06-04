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Muk pred utakmicu Partizana: Minut ćutanja u čast legendarnog Edina Avdića

Muk pred utakmicu Partizana: Minut ćutanja u čast legendarnog Edina Avdića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ovo je najmanje što je košarkaška zajednica mogla da uradi za njega...

Minut ćutanja za Edina Avdića na utakmici Dubai - Partizan Izvor: Printscreen/Arena Sport

Prva utakmica finalne serije ABA lige između Dubaija i Partizana počela je minutom ćutanja u čast jednog od najboljih novinara i komentatora sa naših prostora Edina Avdića.

Crno-bijeli će se sjećati njegovih komentara sa velikim emocijama, a ovo je bilo najmanje što je košarkaška zajednica mogla da uradi za njega.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Sportsku javnost je u srijedu potresla vijest o preranom odlasku harizmatičnog Sarajlije koji je godinama bio sinonim za košarku, bilo da piše, komentariše ili intervjuiše najveće zvijezde igre pod obručima.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Avdić je iznenada preminuo u 47. godini, a iza njega ostaje pregršt anegdota, legendarnih izjava i ekskluzivnih intervjua.
Minut ćutanja je najmanje što poklonici košarke mogu da urade u čast Avdića koji je život posvetio ovoj igri…

Pogledajte

48:53
Šesta Lična – MB09
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Edin Avdić ABA liga KK Partizan KK Dubai

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