Muk pred utakmicu Partizana: Minut ćutanja u čast legendarnog Edina Avdića

Ovo je najmanje što je košarkaška zajednica mogla da uradi za njega...

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Prva utakmica finalne serije ABA lige između Dubaija i Partizana počela je minutom ćutanja u čast jednog od najboljih novinara i komentatora sa naših prostora Edina Avdića.

Crno-bijeli će se sjećati njegovih komentara sa velikim emocijama, a ovo je bilo najmanje što je košarkaška zajednica mogla da uradi za njega.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Sportsku javnost je u srijedu potresla vijest o preranom odlasku harizmatičnog Sarajlije koji je godinama bio sinonim za košarku, bilo da piše, komentariše ili intervjuiše najveće zvijezde igre pod obručima.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Avdić je iznenada preminuo u 47. godini, a iza njega ostaje pregršt anegdota, legendarnih izjava i ekskluzivnih intervjua.

Minut ćutanja je najmanje što poklonici košarke mogu da urade u čast Avdića koji je život posvetio ovoj igri…