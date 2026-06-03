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"Tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove": Aco Petrović se oprostio od Edina Avdića

"Tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove": Aco Petrović se oprostio od Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Smrt Edina Avdića potresla je sve u regionu, a poruku za oproštaj poslao je i Aco Petrović.

Aco Petrović o smrti Edina Avdića Izvor: Youtube/ X&O's CHAT/Printscreen

Regionalna košarka oprašta se od Edina Avdića, dugogodišnjeg sportskog komentatora koji je preminuo u 47. godini. Cijeli sport na ovim prostorima izgubio je mnogo, pa ne čudi što se mnoge uticajne ličnosti opraštaju od Avdića. Među njima je i Aco Petrović, nekadašnji hrvatski košarkaš i sadašnji trener.

Petrović i Avdić su nedavno snimili epizodu podkasta "X&O's Chat", a dogovorili su se i za drugu epizodu... Ona nikada neće biti snimljena, što je još jedan pokazatelj da je regionalna košarka ostala siiromašnija odlaskom Edina Avdića.

"Prije svega par mjeseci snimili smo podcast u Zagrebu, ali je pao i dogovor, da moramo snimiti nastavak jer puno tema nismo stigli otvoriti. Nažalost, tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove. Regionalna košarka, bez tebe je, puno siromašnija. Počivaj u miru, EDINE", napisao je Aco Petrović.

Avdić je tokom godina izgradio impresivnu reputaciju na sportskoj sceni u regionu - bio je veoma cijenjen među košarkašima, bivšim sportistima, trenerima, sportskim radnicima, čelnicima klubova, ljubiteljima košarke... Bio je prepoznatljiv glas regionalne, evropske i reprezentativne košarke na ovim prostorima.

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Tagovi

Edin Avdić košarka Aleksandar Petrović

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