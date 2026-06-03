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"Uz veliki šok i neizmjernu bol, počivaj u miru": Sale Đorđević se emotivnom objavom oprostio od Edina Avdića

"Uz veliki šok i neizmjernu bol, počivaj u miru": Sale Đorđević se emotivnom objavom oprostio od Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksandar Đorđević oprostio se od komentatora Edina Avdića dirljivom porukom.

Saša Đorđević se oprostio od Edina Avdića Izvor: MN PRESS

Edin Avdić (47) je preminuo. Užasna vijest potresla je BiH i cijeli region. Otišao je jedan od najboljih komentatora na našim prostorima.

Od njega su počeli da se opraštaju mnogi. Sa mnogima je radio intervjue, gostovali su u njegovoj emisiji, među njima je i Saša Đorđević koji se među prvima oprostio od njega na društvenim mrežama.

"Uz veliki šok i neizmjernu bol, posljednji pozdrav jedinstvenom Edinu i najiskrenije saučešće porodici. Počivaj u miru, prijatelju. Košarka je rasla i uz tvoju prepoznatljivu, istinsku ljubav punoj šarma prema njoj i znanje za poštovanje. Počivaj u miru, falićeš puno", napisao je Sale Đorđević.

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Tagovi

Aleksandar Đorđević Edin Avdić košarka

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