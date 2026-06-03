KK Bosna o smrti Edina Avdića: "Istinski gubitak za sve koji vole košarku"

Proslavljeni komentator preminuo je ove srijede u 47. godini.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Edin Avdić, jedan od najpoznatijih košarkaških komentatora u regionu, preminuo je ove srijede u 47. godini.

Od Edina se na društvenim mrežama opraštaju brojni poštovaoci njegovog lika i djela, a nedugo nakon šokantnih vijesti oglasila se sarajevska Bosna, klub u kojem je Edin započeo svoju igračku karijeru.

"Duboko smo potreseni iznenadnom smrću sportskog novinara Edina Avdića.

Tvoj glas, emocija i znanje o košarci ostavili su neizbrisiv trag.

Edin je prošao omladinske selekcije KK Bosna, a potom izgradio ime kao jedna od najprepoznatljivijih figura sportskog novinarstva u regionu.

Iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Edina.

Nenadoknadiv gubitak za sve one koji istinski vole košarku.

Neka ti je laka zemlja", ističe se u saopštenju "studenata".

(mondo.ba, D. Šutvić)

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