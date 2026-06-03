logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

KK Bosna o smrti Edina Avdića: "Istinski gubitak za sve koji vole košarku"

KK Bosna o smrti Edina Avdića: "Istinski gubitak za sve koji vole košarku"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Proslavljeni komentator preminuo je ove srijede u 47. godini.

KK Bosna oproštaj od Edina Avdića Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Edin Avdić, jedan od najpoznatijih košarkaških komentatora u regionu, preminuo je ove srijede u 47. godini.

Od Edina se na društvenim mrežama opraštaju brojni poštovaoci njegovog lika i djela, a nedugo nakon šokantnih vijesti oglasila se sarajevska Bosna, klub u kojem je Edin započeo svoju igračku karijeru.

"Duboko smo potreseni iznenadnom smrću sportskog novinara Edina Avdića.

Tvoj glas, emocija i znanje o košarci ostavili su neizbrisiv trag.

Edin je prošao omladinske selekcije KK Bosna, a potom izgradio ime kao jedna od najprepoznatljivijih figura sportskog novinarstva u regionu.

Iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Edina.

Nenadoknadiv gubitak za sve one koji istinski vole košarku.

Neka ti je laka zemlja", ističe se u saopštenju "studenata".

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna košarka Edin Avdić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC