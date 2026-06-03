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Arena sport se oprostila od Edina Avdića: "Dokle god je košarke i njenih ljubitelja ovdje, živjeće tvoj lik"

Arena sport se oprostila od Edina Avdića: "Dokle god je košarke i njenih ljubitelja ovdje, živjeće tvoj lik"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Arena sport uputila je poruku saučešća porodici i prijateljima Edina Avdića.

Arena sport o smrti Edina Avdića Izvor: MONDO

Edin Avdić (47) preminuo je ove srijede. Bio je sportski komentator, kolumnista, analitičar i jedan od najboljih košarkaških poznavalaca u regionu. Bio je kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična". 

Od njega se oprostila i "Arena sport", televizija na kojoj je radio od 2009. godine. Dirljiv oproštaj za Edina koji je otišao u vječnost...

"Dio naše redakcije bio je od 2009. godine i ispred nje je bio prisutan na pregršt međunarodnih važnih košarkaških događaja, među kojima su završnica Evrolige, NBA lige, šampionata Jadrana itd. Uradio je na hiljade prenosa, a neki od njegovih čuvenih komentara će se vječno prepričavati. 'Kecman, ide', 'Teletović sa parkinga', samo su neki od legendarnih dijelova Edinovih prenosa kojima je zauvijek 'kupio' sebi mjesto na ovom svijetu.

Koliko je bio cijenjen u košarkaškom svijetu, ne samo na ovom podneblju, već širom planete, pokazuje i spisak igrača, trenera i stručnjaka koje je ugostio u svojoj emisiji. Željko Obradović, Nikola Jokić, Dušan Kecman, Svetislav Pešić, Serđo Skariolo, Dejan Radonjić, Vasa Micić, Vladimir Lučić, Vasilis Spanulis, Andrea Trinkijeri i mnogi drugi domaći i strani poznavaoci košarke bili su gosti njegovog podkasta samo u posljednje dvije godine.

Zato, dokle god je košarke i njenih ljubitelja na ovom prostoru, živjeće i Edinov lik", stoji u tekstu "Arene sport".

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Tagovi

Edin Avdić košarka

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