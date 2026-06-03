Ovako ćemo pamtiti Edina Avdića: Sjetite se njegovih legendarnih komentara

Prisećamo se kultnih izjava Edina Avdića, jednog od najvoljenijih komentatora na ovim prostorima.

Izvor: MN PRESS

Čuveni sportski komentator, košarkaški novinar i voditelj jednog od najpopularnijih podkasta u regionu Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini. Tužna vest za regionalnu košarku, ali i novinarsku scenu - jer je specifičnom bojom glasa i ogromnom ljubavi prema sportu pod obručima Avdić obilježio godine iza nas.

Od Edina Avdića opraštaju se svi koji su na prostoru bivše Jugoslavije voleli košarku, jer su ga godinama slušali kako prenosi mečeve državnih prvenstava, regionalnog takmičenja, najboljih liga u Evropi, pa Evrolige, NBA lige i velikih takmičenja na kojima su igrale reprezentacije. Teško je i nabrojati sve što je Edin izgovorio, a da je kasnije steklo kultni status u košarkaškoj kulturi na ovim prostorima, ali... Potrudili smo se da sa tri čuvene izjave odamo počast velikom majstoru svog posla!

Mirza sa parkinga!

Posebna emocija mogla je da se čuje u glasu Edina Avdića kada je komentarisao utakmice njegove Bosne i Hercegovine. Iako je svakom meču davao 100 odsto sebe, pa su utakmice turskog ili španskog prvenstva nedjeljom u podne zvučale kao sedmi meč finala NBA lige, Edin Avdić je ipak drugačijim tonom pričao o reprezentaciji.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Eurobasketu 2013. godine predvodio je Mirza Teletović, a samo pukim slučajem bh. tim nije prošao u drugu fazu takmičenja. Čak četiri tima bila su poravnata nakon grupne faze (3-2), a BiH je jedina selekcija koja nije uspela da se plasira dalje. U sećanju ljubitelja košarke na ovim prostorima ostao je uzvik "Mirza sa parkinga" kojim je Avdić pratio trojke Teletovića.

Edin Avdić komentari Izvor: Youtube/rishaTV

Dežmekasti Majls!

Mnogo je godina prošlo od kako je dres Crvene zvezde nosio Entoni Majls, promijenile su se desetine i desetine igrača na Malom Kalemegdanu, a navijači vjerovatno pojma nemaju gdje je sada bivši američki košarkaš. Zbog komentara Edina Avdića njegovi nastupi u crveno-bijelom dresu ostaće zauvek zapamćen!

"Majls iz dotrčavanja, za tri poena! Ko kaže da ne možete igrati košarku sa 60 odsto košarke u telu?", rekao je Edin Avdić kada je košarkaš Crvene zvezde pogodio trojku protiv Zagreba. Samo zbog tih komentara Entoni Majls postao je sinonim za igrača koji pokazuje klasu na terenu uprkos višku kilograma i ne baš sportskoj figuri.

Kecmanova trojka!

Vjerovatno najspektakularniji košarkaški meč odigran na ovim prostorima u ovom milenijumu odlučen je trojkom Dušana Kecmana preko gotovo čitavog terena. Pored mikrofona su bili Edin Avdić i njegov dugogodišnji "saigrač" Nenad Kostić, a erupcija emocija nakon pogotka igrača Partizana teško je opisiva.

"Vrijeme nije isteklo", govorio je Kostić, a samo djelić sekunde kasnije začulo se i "Keeeeeecman" iz grla Edina Avdića. Čuli smo kasnije još nekoliko puta prije nego što su sudije potvrdile da je Partizan pobijedio Cibonu u Zagrebu, u spektakularnom finalu ABA lige 2010. godine zbog kojeg navijačima crno-bijelih do danas osmijeh ukrasi lice. Od sada će emocije biti pomiješane...

Pogodak Dušana Kecmana protiv Cibone, uz komentar Edina Avdića i Nenada Kostića. Izvor: YouTube/Arena sport TV

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