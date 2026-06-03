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"Košarka na ovim prostorima više neće biti ista": KS BiH se oprostio od Edina Avdića

"Košarka na ovim prostorima više neće biti ista": KS BiH se oprostio od Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. kuća košarke oprostila se od legendarnog komentatora koji je preminuo danas u 47. godini.

KS BiH se oprostio od Edina Avdića Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Proslavljeni košarkaški komentator Edin Avdić preminuo je iznenada ove srijede u 47. godini.

Avdić je ostavio dubok trag u svijetu košarke u regionu. Mnogo je onih koji se opraštaju od doajena sportskog novinarstva, a među njima je i Košarkaški savez BiH.

"Napustio nas je Edin Avdić. Košarka na ovim prostorima više neće biti ista.

Izgubili smo genijalnog komentatora i velikog navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji nikad nije skrivao emocije kada je prenosio utakmice Zmajeva, baš kao što je to činio na prošlogodišnjem Eurobasketu.

Košarkaši savez Bosne i Hercegovine izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su voljeli Edina."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Edin Avdić košarka Košarkaški savez BiH

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