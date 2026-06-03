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"Život je nekad grozan, eto": Oglasio se Miloš Jovanović poslije smrti Edina Avdića

"Život je nekad grozan, eto": Oglasio se Miloš Jovanović poslije smrti Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Miloš Jovanović i Edin Avdić godinama su zajedno radili podkast "Šesta lična" na MONDU.

Miloš Jovanović o smrti Edina Avdića Izvor: MONDO

Tragične vijesti pogodile su košarku u regionu, ali i novinarski svijet. Edin Avdić, jedan od najvoljenijih komentatora na ovim prostorima, preminuo je u 47. godini. Ta vest pogodila je ljubitelje sporta u svim republikama bivše Jugoslavije, a njegov dugogodišnji saradnik Miloš Jovanović oglasio se veoma kratkom porukom.

Kratkom objavom na društvenoj mreži "X", Jovanović se zahvalio svima koji pokušavaju da ga kontaktiraju, a napomenuo je i da je život ponekad grozan. Bila je to jasna poruka koliko mu je teško zbog smrti prijatelja sa kojim je redovno pričao o košarci.

"Hvala svima što zovete. Ne mogu baš svima da se javim, razumjećete. Život je nekad grozan, ali eto", napisao je Miloš Jovanović, dugogodišnji kolumnista MONDA i jedan od najbližih saradnika Edina Avdića. Njih dvojica su godinama radili podkast "Šesta lična" na MONDU, a zatim su karijeru nastavili i u podkastu "Udvajanje".

Pored toga, Edin Avdić je imao samostalni podkast "X&O's Chat" u kojem su mu gosti bile neke od najvećih zvijezda srpske i regionalne košarke. Između ostalog, napravio je fantastične emisije sa svjetskim zvijezdama poput Nikole Jokića i Jusufa Nurkića, sa trenerima poput Željka Obradovića i Svetislava Pešića, pa sa Milošem Teodosićem, Vladimirom Lučićem...

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Tagovi

Miloš Jovanović Edin Avdić košarka

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