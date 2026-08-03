Saša Ilić komentariše poraz Partizana od IMT-a i crveni karton koji je uticao na ishod meča. Očekuje reakciju mladih igrača.
FK Partizan doživio je prvi poraz u sezoni i to na svom stadionu protiv IMT-a. Crno-bijeli su u 89. minutu izjednačili preko Vukotića, ali samo dva minuta kasnije - Lebi je doneo novo vođstvo "traktoristima" i na kraju pobjedu od 2:1, nakon što su od 14. minuta igrali s igračem više poslije isključenja Zekovića.
"Pa, djelovalo je da je dobijeni crveni karton, postojala je velika energija mojih igrača, posebno u drugom poluvremenu, dali su momci sve od sebe, ulazili su u šanse, ali to je mladost, tako je, kako je", rekao je Saša Ilić poslije meča.
"Da, da, bio je crveni karton. Sigurno da je uticalo, igrač manje, mislim da smo solidno otvorili utakmicu, imali agresiju i intenzitet. Poslije toga određeni period nismo imali prilika, velika energija igrača, dali sve od sebe, izjednačili su na kraju. Naivno su u bloku naša tri-četiri igrača pokušala da izbiju loptu, ali u svakom slučaju težak poraz za sve nas, imamo novu utakmicu u četvrtak i treba da se odmorimo i spremimo za nju", dodao je Ilić misleći na Tobol u Ligi konferencija.
Saša Ilić: "Ne komentarišem suđenje, ali bio je crveni karton"
Dodao je da suđenje "ne komentariše", a okreće se meču s Kazahstancima: "Sigurno da bi bilo bolje da smo pobijedili, pozitivno bismo dočekali četvrtak. Desilo se što se desilo, tu smo da podržimo mlade momke. Partizan ima više od 90% mladih igrača, dešavaju se greške, očekujem reakciju, posebno i od navijača".
Da li se može s ovim timom na dva fronta? Već više puta je Saša Ilić tražio pojačanja i nije ih još dobio.
"Pa objektivno, to je kako je tako je, mi igramo, guramo, ako se dese pojačanja, dobro su došla. Pričamo, komuniciramo sa sportskim direktorom i mislim da je za te stvari najbolje pitati njega", prebacio je lopticu Saša Ilić kod Raće Petrovića, koji je stigao u klub poslije njega.
Velika pobjeda za IMT
Trener Zoran Popović vratio se ovog ljeta u srpski fudbal poslije deset godina, a njegova ekipa startovala je sa tri pobjede i trenutno je prva na tabeli Superlige. Poslušajte šta je Popović imao da kaže poslije najveće pobjede u karijeri.
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(MONDO)