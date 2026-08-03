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Saša Ilić: "Ne komentarišem suđenje, ali bio je crveni karton"

Saša Ilić: "Ne komentarišem suđenje, ali bio je crveni karton"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Ilić komentariše poraz Partizana od IMT-a i crveni karton koji je uticao na ishod meča. Očekuje reakciju mladih igrača.

sasa ilic izjava poslije partizan imt Izvor: MONDO

FK Partizan doživio je prvi poraz u sezoni i to na svom stadionu protiv IMT-a. Crno-bijeli su u 89. minutu izjednačili preko Vukotića, ali samo dva minuta kasnije - Lebi je doneo novo vođstvo "traktoristima" i na kraju pobjedu od 2:1, nakon što su od 14. minuta igrali s igračem više poslije isključenja Zekovića.

"Pa, djelovalo je da je dobijeni crveni karton, postojala je velika energija mojih igrača, posebno u drugom poluvremenu, dali su momci sve od sebe, ulazili su u šanse, ali to je mladost, tako je, kako je", rekao je Saša Ilić poslije meča.

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Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Da, da, bio je crveni karton. Sigurno da je uticalo, igrač manje, mislim da smo solidno otvorili utakmicu, imali agresiju i intenzitet. Poslije toga određeni period nismo imali prilika, velika energija igrača, dali sve od sebe, izjednačili su na kraju. Naivno su u bloku naša tri-četiri igrača pokušala da izbiju loptu, ali u svakom slučaju težak poraz za sve nas, imamo novu utakmicu u četvrtak i treba da se odmorimo i spremimo za nju", dodao je Ilić misleći na Tobol u Ligi konferencija.

Dodao je da suđenje "ne komentariše", a okreće se meču s Kazahstancima: "Sigurno da bi bilo bolje da smo pobijedili, pozitivno bismo dočekali četvrtak. Desilo se što se desilo, tu smo da podržimo mlade momke. Partizan ima više od 90% mladih igrača, dešavaju se greške, očekujem reakciju, posebno i od navijača".

Da li se može s ovim timom na dva fronta? Već više puta je Saša Ilić tražio pojačanja i nije ih još dobio.

"Pa objektivno, to je kako je tako je, mi igramo, guramo, ako se dese pojačanja, dobro su došla. Pričamo, komuniciramo sa sportskim direktorom i mislim da je za te stvari najbolje pitati njega", prebacio je lopticu Saša Ilić kod Raće Petrovića, koji je stigao u klub poslije njega.

Velika pobjeda za IMT

Trener Zoran Popović vratio se ovog ljeta u srpski fudbal poslije deset godina, a njegova ekipa startovala je sa tri pobjede i trenutno je prva na tabeli Superlige. Poslušajte šta je Popović imao da kaže poslije najveće pobjede u karijeri.

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Zoran Popović nakon pobede IMT protiv Partizana
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

BONUS VIDEO:

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Navijači Partizana pozdravljaju igrače posle poraza od IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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