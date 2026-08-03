logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope

Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda danas saznaje rivale u plej-ofu Lige šampiona, kao i Lige Evrope, a cilj je ulazak u elitno društvo evropskog fudbala. Pročitajte spisak protivnika s kojima bi mogla da igra.

Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA

Crvena zvezda će saznati danas imena protivnika koji je čekaju u plej-ofu Lige šampiona, odnosno Lige Evrope, sve u zavisnosti od toga kako prođe u duelima sa izraelskim prvakom Hapoel Berševom. Tako će s velikom pažnjom pratiti današnje žrijebove, a cilj je naravno ulazak u elitno društvo - što donosi više novca i uzbudljivije protivnike.

Ono što je takođe zanimljivo je i da na prvi pogled djeluje da ima više "mina" u plej-ofu Lige Evrope nego Lige šampiona, tako da je za Zvezdu najvažnije da izbaci Hapoel Berševu i igra plej-of Lige šampiona. Tu i ako ispadne, ima bar Ligu Evrope.

S kim Zvezda igra u Ligi šampiona?

Izvor: MN PRESS

U ponjedeljak u 12 časova u Nionu održava se žrijeb koji mnogo više zanima Crvenu zvezdu, onaj za plej-of Lige šampiona. Dobra vijest je da je Zvezda "izbjegla" AEK koji će biti zajedno s njom među povlašćenima, tako da lista timova s kojima može da igra nije tako zastrašujuća kao što je to nekada bilo.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

  • Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
  • Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
  • Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
  • LASK (Austrija)
  • Viking (Norveška)

S kim bi Zvezda igrala u Ligi Evrope?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.

Inače, žrijebovi za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela, s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi spriječila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope. Na ovom žrijebu Crvena zvezda neće biti povlašćena što je problem.

Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Berševe u Ligu Evrope, a ime ćemo saznati danas od 13 časova:

  • Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
  • Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)
  • Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
  • Viktorija Plzenj (Češka)
  • PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)
  • Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)
  • Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
  • Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)
  • Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)
  • Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)
  • Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)
  • KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Važni datumi u kvalifikacijama

Izvor: MN PRESS

  U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
  • 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
  • 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
  • 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
  • 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
  • 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:45
Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC