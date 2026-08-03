Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope

Crvena zvezda danas saznaje rivale u plej-ofu Lige šampiona, kao i Lige Evrope, a cilj je ulazak u elitno društvo evropskog fudbala. Pročitajte spisak protivnika s kojima bi mogla da igra.

Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA

Crvena zvezda će saznati danas imena protivnika koji je čekaju u plej-ofu Lige šampiona, odnosno Lige Evrope, sve u zavisnosti od toga kako prođe u duelima sa izraelskim prvakom Hapoel Berševom. Tako će s velikom pažnjom pratiti današnje žrijebove, a cilj je naravno ulazak u elitno društvo - što donosi više novca i uzbudljivije protivnike.

Ono što je takođe zanimljivo je i da na prvi pogled djeluje da ima više "mina" u plej-ofu Lige Evrope nego Lige šampiona, tako da je za Zvezdu najvažnije da izbaci Hapoel Berševu i igra plej-of Lige šampiona. Tu i ako ispadne, ima bar Ligu Evrope.

S kim Zvezda igra u Ligi šampiona?

Izvor: MN PRESS

U ponjedeljak u 12 časova u Nionu održava se žrijeb koji mnogo više zanima Crvenu zvezdu, onaj za plej-of Lige šampiona. Dobra vijest je da je Zvezda "izbjegla" AEK koji će biti zajedno s njom među povlašćenima, tako da lista timova s kojima može da igra nije tako zastrašujuća kao što je to nekada bilo.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

S kim bi Zvezda igrala u Ligi Evrope?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.

Inače, žrijebovi za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela, s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi spriječila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope. Na ovom žrijebu Crvena zvezda neće biti povlašćena što je problem.

Vidi opis Crvena zvezda danas na dva žrijeba: Lakši rivali za Ligu šampiona, nego Ligu Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Berševe u Ligu Evrope, a ime ćemo saznati danas od 13 časova:

Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)

Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Viktorija Plzenj (Češka)

PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)

Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)

Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)

Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)

KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Važni datumi u kvalifikacijama

Izvor: MN PRESS

U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:

16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija

17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija

7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija

20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija

21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija

3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona

4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija

18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa

27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)