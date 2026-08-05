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Drama u Glazgovu: Martin O'Nil hitno podvrgnut medicinskoj intervenciji

Drama u Glazgovu: Martin O'Nil hitno podvrgnut medicinskoj intervenciji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Trener Seltika Martin O'Nil podvrgnut je manjoj medicinskoj intervenciji u bolnici, saopštio je škotski šampion.

Trener Seltika u bolnici Izvor: Saša Pavlić

Klub nije naveo detalje zahvata, ali je istakao da se očekuje da će 74-godišnji stručnjak biti otpušten iz bolnice u naredna dva dana.

"Povodom spekulacija možemo da potvrdimo da je Martin O'Nil podvrgnut manjoj proceduri u bolnici. Očekujemo da će u narednih dan ili dva biti pušten kući, a u njegovo ime zahvaljujemo navijačima na lijepim željama", navodi se u saopštenju Seltika.

O'Nil je u junu produžio ugovor sa Seltikom na još godinu dana, uz opciju produžetka saradnje na dodatnu sezonu.

Prošle sezone predvodio je Seltik do duple krune u Škotskoj, osvojivši Premijer ligu i nacionalni kup. Tokom sezone imao je dva privremena mandata na klupi, a u završnici prvenstva predvodio je ekipu do niza pobjeda kojim je Seltik preoteo titulu Hartsu. Nedjelju dana kasnije klub je slavio i u finalu Kupa Škotske.

O'Nil je prvi put vodio Seltik od 2000. do 2005. godine, kada je osvojio tri šampionske titule, tri trofeja u Kupu Škotske i domaću triplu krunu 2001. godine.

Seltik će u nedjelju gostovati Kilmarnoku u meču škotskog prvenstva.

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Tagovi

Seltik Martin O'Nil fudbal treneri

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