Sporni gol u 88. minutu odlučio titulu u Škotskoj: Svi vide igrača u ofsajdu, zašto je VAR promijenio odluku?

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Seltik je osvojio titulu šampiona Škotske nakon gola koji je prvobitno bio poništen. Iako je Maeda jasno u ofsajdu, poslije gledanja snimka pogodak je priznat.

Sporni gol koji je odlučio šampiona Škotske Izvor: arena 1 premium

Seltik je savladao Harts 3:1 (1:1) u posljednjem kolu šampionata Škotske i osvojio još jednu titulu. Iako rezultat djeluje kao rutinska pobjeda, to je bilo daleko od rutine. Zapravo, neće se nakon posljednjeg zvižduka sudije smiriti duhovi.

Razlog za to je što je rezultat do 88. minuta bio 1:1, pošto je Šenkland donio prednost timu iz Edinburga, a Engels je izjednačio iz penala. A onda je Japanac Daizen Maeda pogodio za 2:1 u 88. minutu na asistenciju Kaluma Osmana.

Na snimku se vidi da je Japanac duboko u ofsajdu i prvobitno je sudija odlučio da gol poništi, a onda je poslije gledanja snimka promenio odluku.

Šta se desilo?

Zapravo je u ofsajdu pri dodavanju koje je bilo sporno bio Daizen Maeda, a ne Kalum Osman koji je na kraju primio pas. Pošto je procijenjeno da Maeda nije uticao na igru, a u nastavku akcije nije bio u nedozvoljenoj poziciji, gol je ostao na snazi.

Do kraja meča je Harts dao sve od sebe da izjednači, pa je tako čak i golman Švolov u posljednjem napadu krenuo napred. To je značilo da je poslije ispucavanja lopte gol prazan pa je Kalum Osman zapečatio titulu golom na praznu mrežu.

